Bitlis'te tohumdan sofraya kurulan fasulye ekonomisi

Bitlis'te kuru fasulye üretimi

Bitlis, hem tohumluk hem de yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geldi. İlde üretilen fasulyeler, paketleme ve işleme tesisleri sayesinde sadece iç pazara değil, yurt dışı pazarlara da gönderiliyor. Özellikle Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde yoğunlaşan üretim, bölge ekonomisini canlandırıyor ve tarımsal istihdama katkı sağlıyor.

tohumluk üretimindeki liderlik:

Bitlis, tohumluk kuru fasulye üretiminde ülke genelinin %75