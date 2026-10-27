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Bitlis'te tohumdan sofraya kurulan fasulye ekonomisi

Bitlis, tohumluk kuru fasulyede Türkiye lideri (%75), yemeklikte %15 payla beşinci; Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz merkezleri ekonomiye katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:34

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bitlis'te tohumdan sofraya kurulan fasulye ekonomisi

Bitlis'te kuru fasulye üretimi

Bitlis, hem tohumluk hem de yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geldi. İlde üretilen fasulyeler, paketleme ve işleme tesisleri sayesinde sadece iç pazara değil, yurt dışı pazarlara da gönderiliyor. Özellikle Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde yoğunlaşan üretim, bölge ekonomisini canlandırıyor ve tarımsal istihdama katkı sağlıyor.

tohumluk üretimindeki liderlik:

Bitlis, tohumluk kuru fasulye üretiminde ülke genelinin %75

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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