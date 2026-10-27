TAB Gıda dijital kanallar ve yurtdışı hamleleriyle büyümesini derinleştiriyor

Finansal görünüm ve performans:

TAB Gıda, 2026 yılının ilk dokuz ayında çok markalı yapısı ve teknoloji odaklı iş modeliyle güçlü bir performans ortaya koydu. Sistem genelindeki satışlar nominal olarak 64 milyar TL seviyesine ulaşırken toplam fiş sayısı 203 milyon olarak gerçekleşti. Şirketin kendi konsolide sonuçlarında ise ilk 9 aylık dönemde reel ciro büyümesi %10 ile 48,7 milyar TL hasılat; FAVÖK ise 10,2 milyar TL ve FAVÖK marjı %20,8 düzeyinde kaydedildi. Net dönem kârı raporu 2,5 milyar TL olarak açıklandı.

ağ genişlemesi ve operasyonel öncelikler:

Şirket yılın ilk dokuz ayında toplam 151 yeni restoran açarak restoran ağını genişletti. Franchise modeli aracılığıyla yapılan yatırımlar, yeni lokasyonlarda büyüme fırsatlarını değerlendirme ve mevcut restoranların performansını artırma hedefleriyle şekillendi. TAB Gıda, açılışların yanı sıra saha operasyonlarının verimliliğini artırmaya, standartları korumaya ve insan kaynağı ile teknoloji yatırımlarını birbirine entegre etmeye öncelik veriyor. Operasyonlardan sorumlu Gökhan Asok, her yeni restoranın hizmet kalitesini koruyacak süreç ve ekip yapısının önemine vurgu yaptı ve büyümenin sahadaki uygulamalarla desteklenmesinin altını çizdi.

dijitalleşme ve müşteri deneyimi:

Dijital kanalların payı şirketin satış kompozisyonunda önemli bir yer tutuyor; dijital sipariş kanallarının toplam satışlardaki payı %56 seviyesine yükseldi. Paket servis operasyonları, sadakat uygulamaları ve veri odaklı pazarlama çalışmaları şirketin büyüme dinamiklerini desteklemeye devam ediyor. Pazarlama ve strateji biriminden yapılan açıklamada, dijitalleşme yatırımlarının misafirlerle kurulan bağın derinleştirilmesinde ve reklam/çapraz satış etkinliklerinin etkinliğini artırmada merkezi rol oynadığı belirtildi.

uluslararası adımlar:

Usta Dönerci markasının Çin pazarına açılması, TAB Gıda'nın uluslararası büyüme stratejisinde somut bir adım olarak öne çıkıyor. Şirket, KKTC, Kuzey Makedonya ve Gürcistan'daki varlığının ardından franchise modelini kullanarak yeni pazarlarda markalarını test etmeye devam ediyor. Yönetim, yerel pazar dinamiklerini gözeterek sürdürülebilir büyüme fırsatları yaratmayı ve markaların kimliklerini koruyarak farklı coğrafyalarda büyümeyi hedefliyor.

Finans, franchise ve yatırımcı ilişkileri yöneticisi Özgür Çetinkaya, büyüme stratejilerini uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirdiklerini; maliyet yönetimi, franchise olanakları ve operasyonel altyapının bir arada yürütülmesinin şirket dayanıklılığını artırdığını belirtti. Önümüzdeki dönemde TAB Gıda, restoran ağını genişletmeye, verimliliği artırmaya ve misafirlere sunulan deneyimi teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarıyla güçlendirmeye devam edeceğini açıkladı.

TAB GIDA FİNANS, MALİ İŞLER, FRANCHİSE VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜRÜ ÖZGÜR ÇETİNKAYA, TAB GIDA OPERASYON, İNSAN KAYNAKLARI, İÇ DENETİM, İDARİ İŞLER VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜRÜ GÖKHAN ASOK VE TAB GIDA PAZARLAMA VE STRATEJİ, PAKET SERVİS VE KURUMSAL TİCARİ İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜRÜ SİNAN ÜNAL