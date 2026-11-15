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Bolu Dağı'nda ticari araçlara sıkı kış lastiği denetimi

Düzce'de Bölge Trafik Denetleme ekipleri Bolu Dağı girişinde ticari araçları kontrol etti; kış lastiği olmayan sürücülere 6 bin TL para cezası kesildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:10

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu Dağı'nda ticari araçlara sıkı kış lastiği denetimi

Bolu Dağı girişinde denetim:

Düzce'de kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Bölge Trafik Denetleme ekipleri, Bolu Dağı girişinde yol güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi. Özellikle ağır tonajlı araçların yoğun geçtiği güzergahta, trafik ekipleri seyir halindeki ticari araçları durdurarak lastikleri tek tek inceledi.

Kontrol süreci ve uygulanan yaptırım:

Denetimler sırasında kış lastiği bulunmadığı tespit edilen sürücülere 6 bin TL para cezası uygulandı. Kontrollerde, lastik tipi, diş derinliği ve kış koşullarına uygunluk gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Amacı ve denetimlerin devamı:

Uygulamanın temel amacı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirerek kış aylarında trafik kazalarını önlemektir. Yetkililer, özellikle Bolu Dağı geçişinde ulaşımın güçleştiği dönemlerde trafik güvenliğini sağlamak için kontrollerin süreceğini ve ticari araç sürücülerinin zorunluluğa uymaları gerektiğini vurguladı.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ BAŞLADIĞI İLLER ARASINDA YER ALAN DÜZCE’DE, BÖLGE TRAFİK DENETLEME...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ BAŞLADIĞI İLLER ARASINDA YER ALAN DÜZCE’DE, BÖLGE TRAFİK DENETLEME EKİPLERİ TARAFINDAN BOLU DAĞI GİRİŞİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KIŞ LASTİĞİ BULUNMAYAN TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE 6 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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