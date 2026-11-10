Bolu Dağı'nda zincirleme tır kazası: yol kapandı, bir kişi sıkıştı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tüneller çıkışı İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, makaslayan bir tırın bariyerlere çarpmasıyla zincirleme çarpışma yaşandı. Arkasından gelen üç tır da kontrolden çıkan araca çarparak durabildi; olayda toplam 4 tır karıştı.

Müdahale ve yolun kapanması:

Kazada bir kişinin araçta sıkıştığı bildirildi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek kurtarma ve güvenlik çalışmaları başlatıldı. Alınan önlemler kapsamında Abant gişelerinden İstanbul istikametine olan yol trafiğe kapatıldı.

Çalışmaların seyri:

Olay yerinde ekiplerin kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor; yetkililer bölgedeki trafiğin açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Sürücüler, güncel trafik bilgilerini takip etmeleri için uyarıldı.

ANADOLU OTOYOLU BOLU DAĞI MEVKİİNDE 4 TIRIN KARIŞTIĞI KAZADA OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI.