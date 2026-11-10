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Soruşturmada kritik adım: HABAŞ'taki patlamada 11 şüpheliye gözaltı

İzmir Aliağa'daki HABAŞ patlamasında 4 savcı soruşturma yürütüyor; 11 şüpheli gözaltında, üretim durduruldu ve incelemeler sürüyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Soruşturmada kritik adım: HABAŞ'taki patlamada 11 şüpheliye gözaltı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Bozköy Mahallesi'nde 9 Kasım’da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası çelikhane bölümünde meydana gelen patlama sonrası başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili adli sürecin derhal başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Patlamada 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin yaralandığı ve kayıp 1 işçi için arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Soruşturmanın kapsamı ve gözaltılar:

Savcılık açıklamasına göre olay yerinde uzman bilirkişilerce yapılan incelemeler sonucunda, kusurları bulunduğu değerlendirilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında şirket yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü ve işveren vekili, idari müdür, şirket Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ve vinç mekanik bakım mühendisi yer alıyor. Savcılığın ifadesine göre gözaltıların, soruşturmanın seyrine göre adli işlemler kapsamında sürdürüleceği belirtiliyor.

Fabrika faaliyetleri, arama ve inceleme çalışmaları:

Patlama sonrası işletmede üretim faaliyetleri durduruldu ve olay yeri inceleme ekipleri ile bilirkişiler çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer hem teknik incelemelerin hem de iş sağlığı ve güvenliği bağlamındaki soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini vurguladı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında kayıp olduğu bildirilen işçinin bulunmasına yönelik çabalar sürdürülüyor.

Ayrı bir konuda, aynı gün saat 20.00 sıralarında fabrikanın önünde intihar girişiminde bulunan tır şoförü T.İ.'nin ağır yaralandığı, hayati tehlikesinin sürdüğü ve tedaviye devam edildiği açıklandı. Savcılık, T.İ.'nin olayda hayatını kaybeden veya yaralanan işçilerle akrabalık bağı bulunmadığını kaydetti ve bu olaya ilişkin de soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca kamuoyuna yaptığı uyarıda, yetkili makamların resmi açıklamalarının esas alınmasını, doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar edilmemesini istedi. Açıklamada, halk arasında endişe, korku veya panik oluşturabilecek şekilde gerçeğe aykırı bilgi yayanlar hakkında resen adli işlem başlatılacağı bildirildi ve her iki olaya ilişkin soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

PATLAMA ANI

PATLAMA ANI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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