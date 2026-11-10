Çorum'da bağ evinde ortaya çıkan silahlar işlemi hızlandırdı: dört kişi gözaltında

Haber detayı:

Çorum'da 7 Kasım günü saat 19.15 sıralarında Kunduzhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla aranan dört şüphelinin saklandıkları bağ evi tespit edildi. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı ve gözaltına aldı.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Bağ evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre şüpheliler olayın ardından kayıplara karışmıştı; emniyet ekiplerinin çalışması sonucu saklandıkları adres belirlendi.

Soruşturma ve işlemler:

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili detaylı inceleme Çorum emniyeti tarafından yürütülüyor.

OPERASYON SIRASINDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER