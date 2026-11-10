Dolar 50,2278 +0,02%
Euro 56,0129 -0,54%
Bist 11.661,86 -0,43%
Altın Gram 6.498,20 -2,20%
EUR/USD 1,1154 -0,57%
Brent Petrol 91,94 -0,68%
--°

Çorum'da bağ evinde ortaya çıkan silahlar işlemi hızlandırdı: dört kişi gözaltında

Kasten öldürmeye teşebbüs, 7 Kasım'da Kunduzhan Mahallesi'nde saklanan dört şüphelinin bağ evinde yakalanmasıyla sonuçlandı; silah ve hassas terazi ele geçirildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 18:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çorum'da bağ evinde ortaya çıkan silahlar işlemi hızlandırdı: dört kişi gözaltında

Haber detayı:

Çorum'da 7 Kasım günü saat 19.15 sıralarında Kunduzhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla aranan dört şüphelinin saklandıkları bağ evi tespit edildi. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı ve gözaltına aldı.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Bağ evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre şüpheliler olayın ardından kayıplara karışmıştı; emniyet ekiplerinin çalışması sonucu saklandıkları adres belirlendi.

Soruşturma ve işlemler:

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili detaylı inceleme Çorum emniyeti tarafından yürütülüyor.

OPERASYON SIRASINDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

OPERASYON SIRASINDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vezirköprü'de park halindeki beton mikseri dört araca çarptı
images

Kırıkkale'de aranan iki hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi
images

Aile adalet istiyor: Aliağa'da patlamada yaşamını yitiren genç mühendis için yak...
images

Kadirli'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan ile Abiy Antalya'da ticaret ve bölgesel istikrarı görüştü

Akbank, soğutmada sürdürülebilir dönüşümü finanse ediyor

Erdoğan, Lula ile Antalya'da Türkiye-Brezilya ilişkilerini güçlendirme mesajı verdi

Vezirköprü'de park halindeki beton mikseri dört araca çarptı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu