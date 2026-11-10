merz: ukrayna desteği ab bütçesinin merkezinde olmalı

Berlin görüşmesinin ardından gelen net mesaj

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Macaristan Başbakanı Peter Magyar Berlin'deki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, AB’nin 2028-2034 dönemine ilişkin Orta Vadeli Mali Çerçeve müzakerelerinde Ukrayna desteğinin merkezi bir konu olduğunu belirterek, bütçenin onaylanması için tüm üye devletlerin adil mali katkıda bulunması gerektiğini savundu.

Merz'in şartları:

Merz, Antonio Costa’ya 9 Kasım tarihinde gönderdiği mektuba atıf yaparak, Ukrayna'ya sağlanan mali desteğin azaltılmaması gerektiğini ifade etti. Merz, bunun "kolektif Avrupa güvenliği" meselesi olduğunu ve Orta Vadeli Mali Çerçevenin hem yeni öncelikleri yansıtması hem de üye devletler açısından mali açıdan sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı. Merz, "Ukrayna politikasını tamamen Avrupa bütçesine yansıtmalıyız" diyerek bu anlayışın bütçe müzakerelerinin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

Merz ayrıca, önceliklerin yeniden belirlenmesi gerektiğini, savunma ve rekabet gücü gibi alanlarda geçmiştekinden daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti ve Antonio Costa’nın önerilerinde belirgin değişiklikler beklediğini söyledi. Bu değişiklikler olmadan müzakerelerin hızlı sonuçlanmasının mümkün olmayacağını ekledi.

Macaristan'ın çekinceleri:

Peter Magyar ise 27 üyeli AB içinde ortak bir mali çerçevenin kabul edilmesinin hedef olduğunu belirtirken, Macaristan’ın kendi önceliklerinin bulunduğunu hatırlattı. Magyar, mevcut teklifte Macaristan’ın kişi başına en büyük net katkı payı ödeyen ülkelerden biri olmasının öngörüldüğünü ve bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Magyar, göç krizinin başlangıcından bu yana Macaristan’ın AB’nin güney sınırını koruyarak önemli lojistik ve insani katkı sağladığını, ancak bu katkıya AB’den yeterli destek veya takdir gelmediğini savundu. Ayrıca Viktor Orban hükümeti döneminde uygulanan sınır dışı etme kararları nedeniyle verilen günlük 1 milyon euro para cezasının askıya alınmasını talep etme niyetini ve hükümetin 2027 bütçesini gerekçe göstererek şartlı destek verebileceklerini ima etti.

Magyar, Merz’in mektubunu "şantaj" olarak nitelendirmediğini vurguladı ancak böyle bir yaklaşımın dünyaya verdiği mesajdan memnun olmadığını belirtti ve müzakerelere dürüst bir şekilde devam edileceğini söyledi.

Savaş ve uzun vadeli taahhütler:

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmesinde Merz, "Hepimiz biliyoruz ki Rusya hala sadece gücün dilini anlıyor" diyerek Avrupalıların hem ciddi müzakere hazırlığında olması hem de Rusya’ya baskıyı sürdürerek Ukrayna’ya uzun vadeli destek sağlama konusunda birleşik bir tavır sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Merz ayrıca, Ukrayna’nın 2027 için öngörülen 70 milyar euro finansman ihtiyacına katkı konusunda tüm üye ülkelerin sorumluluk üstlenmemesi halinde AB’nin 7 yıllık bütçesinin onaylanmasının zor olacağını mektubunda ima etti. Bu yaklaşım, önümüzdeki günler ve haftalarda Brüksel, Berlin ve diğer başkentlerde yapılacak bütçe görüşmelerinin merkezine oturacak gibi görünüyor.

Her iki lider de müzakere sürecinin devam edeceğini ve bütçe ile dış politika önceliklerinin birbirine bağlı olarak ele alınacağını belirtti. Görüşmelerin tonu, AB içindeki farklı ekonomik yük paylaşımı ve siyasi öncelikler arasındaki denge arayışını yansıtıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği’nin (AB) 2028-2034 bütçesine onay vermek için, tüm üye ülkelerin Ukrayna'ya mali katkı sağlaması şartından geri adım atmayarak, "Ukrayna politikasını tamamen Avrupa bütçesine yansıtmalıyız. Bu mümkün olmadan müzakerelerin bu kadar çabuk sonuçlandırılması mümkün olmayacaktır" dedi.