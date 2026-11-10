Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 43 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Datça açıklarında kurtarma operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen 43 düzensiz göçmen, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 13'ü çocuk olarak kaydedildi.

Göçmenlerin uyrukları:

Lastik bot içinde tespit edilen uyruk dağılımı şu şekilde belirtildi: 17 Angola, 7 Kamerun, 4 Burkina Faso, 4 Mali, 3 Gambiya, 3 Gine, 2 Etiyopya, 2 Kongo, 1 Senegal.

Müdahale süreci:

Durumun bildirilmesinin ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal etti ve sürüklenen lastik bottaki kişileri güvenli bir şekilde aldı. Olayla ilgili resmi yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun denizde güvenliği sağlamak amacıyla hızlı şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

LASTİK BOTLARI ARIZALANAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI