Dolar 50,2278 +0,02%
Euro 56,0129 -0,54%
Bist 11.661,86 -0,43%
Altın Gram 6.498,20 -2,20%
EUR/USD 1,1154 -0,57%
Brent Petrol 91,94 -0,68%
--°

Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 43 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Datça açıklarında motoru arızalanan lastik botta sürüklenen 43 düzensiz göçmen, 13'ü çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 18:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 43 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Datça açıklarında kurtarma operasyonu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen 43 düzensiz göçmen, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 13'ü çocuk olarak kaydedildi.

Göçmenlerin uyrukları:

Lastik bot içinde tespit edilen uyruk dağılımı şu şekilde belirtildi: 17 Angola, 7 Kamerun, 4 Burkina Faso, 4 Mali, 3 Gambiya, 3 Gine, 2 Etiyopya, 2 Kongo, 1 Senegal.

Müdahale süreci:

Durumun bildirilmesinin ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal etti ve sürüklenen lastik bottaki kişileri güvenli bir şekilde aldı. Olayla ilgili resmi yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun denizde güvenliği sağlamak amacıyla hızlı şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

LASTİK BOTLARI ARIZALANAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

LASTİK BOTLARI ARIZALANAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vezirköprü'de park halindeki beton mikseri dört araca çarptı
images

Kırıkkale'de aranan iki hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi
images

Aile adalet istiyor: Aliağa'da patlamada yaşamını yitiren genç mühendis için yak...
images

Kadirli'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan ile Abiy Antalya'da ticaret ve bölgesel istikrarı görüştü

Akbank, soğutmada sürdürülebilir dönüşümü finanse ediyor

Erdoğan, Lula ile Antalya'da Türkiye-Brezilya ilişkilerini güçlendirme mesajı verdi

Vezirköprü'de park halindeki beton mikseri dört araca çarptı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu