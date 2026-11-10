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Marmaris açıklarında itilen can sallarıyla 22 kişi kurtarıldı, 4 kaçakçı yakalandı

Marmaris açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen iki can salındaki toplam 22 düzensiz göçmen (8'i çocuk) kurtarıldı; 4 kaçakçı yakalandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Marmaris açıklarında itilen can sallarıyla 22 kişi kurtarıldı, 4 kaçakçı yakalandı

Marmaris açıklarında kurtarma operasyonu:

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik birimleri tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlenen iki can salında arama kurtarma yapıldı. Müdahaleyi gerçekleştiren Sahil Güvenlik Botları tarafından yürütülen operasyonda toplam 22 düzensiz göçmen kurtarıldı; bunların 8'i çocuk olarak kaydedildi.

Kurtarılanların profili:

Yetkililer, can salında bulunanlar arasında Afganistan uyruklu 14 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Şüphelilerin yakalanması:

Operasyon sırasında 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİK BİRİMLERİ TARAFINDAN TÜRK...

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİK BİRİMLERİ TARAFINDAN TÜRK KARASULARINA CAN SALLARI İÇİNDE TÜRK KARASULARINA GİRE İTİLEN 8’İ ÇOCUK 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILIRKEN, 4 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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