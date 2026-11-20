Dava süreci ve iddiaların kapsamı:

Bolu Belediyesine ilişkin yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu yolla yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla dava açıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi ve 7 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T., yüklenici firmanın sahibi ve iki çalışanı ile daha önce başka bir dosyadan tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan da yer aldı. Bazı şüpheliler tutuklanırken, avukatların itirazları üzerine üç şüpheli tahliye edildi.

Savunma ve yöneltilen suçlamalar:

Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 4’ü tutuklu toplam 21 sanık yargılanıyor. Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği bulunuyor.

Duruşmaya tutuklu sanıklardan görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B. ve MCY şirket yetkilisi F.G. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu. İlk duruşmada hem tutuklu hem tutuksuz sanıklar savunma yaptı; bazıları beraat talep etti.

Temizlik işleri müdür vekilinin savunması:

Tutuklu sanık Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., 2014'te çevre mühendisi olarak göreve başladığını ve 2021'de müdür olduğunu belirtti. Katı atık taşıma ve bertarafında araç ihtiyacının artması nedeniyle 32 araç kiralanmasına karar verildiğini, ihalenin üç yıllık süreyle meclise sunulduğunu ve oy birliğiyle kabul edildiğini anlattı.

B.B., EKAP süreci ve ihaleye müdahalesi olmadığına vurgu yaparak, "EKAP’a müdahale şansımız yok. Bu yıl benim EKAP şifrem de yoktu" dedi. Araçların çalışmadığı dönemlerde puantajda bunun gösterildiğini ve arıza durumlarında ücretlerin kesildiğini savunan B.B., iddianın aksine arızalı araçlara rağmen ücret ödemesi yapıldığını kabul etmedi ve işin bekletilemeyeceğini belirtti.

MCY şirket yetkilisinin iddialara yanıtı:

Tutuklu MCY şirket yetkilisi F.G., ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasını reddetti. İhalelere mali ve istatistiki analizlerle teklif verdiklerini, elektronik ihalede kimin katıldığını görmenin mümkün olmadığını söyledi. F.G., başka şehirlerden de teklif verilebileceğini belirterek katılım sayısının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Şirket olarak görevlerinin araçların hazır bulunmasını sağlamak olduğunu vurgulayan F.G., 32 araç için 3 ikame aracın hazır bekletildiğini ve bu üç araç için ödeme alınmadığını söyledi. Arızalı araçların göreve çıkarıldığını ve idarenin şoför eksikliği ya da araçları çalıştırmama gibi durumlarının yüklenicinin sorumluluğunda olmadığını savundu: "Araçların sevk ve idaresi belediyeye ait." Ayrıca bilirkişi raporunda ifade edilen "hazır olduğu halde çalışmayan araçlar" konusunun idarenin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Duruşmada diğer tutuksuz sanıklar da savunmalarını yaparak beraat talep etti. Mahkeme süreci devam ediyor; sonraki duruşma ve delil değerlendirmeleriyle iddiaların ve savunmaların ayrıntılı biçimde incelenmesi bekleniyor.

BOLU BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA KAPSAMINDA, BAZI ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARININ ÇALIŞMADIĞI GÜNLERDE ÇALIŞMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİĞİ, BU YÖNTEMLE YÜKLENİCİ FİRMAYA 34 MİLYON 288 BİN 376 LİRA FAZLA VE YERSİZ ÖDEME YAPILDIĞI VE GERÇEĞE AYKIRI BELGELER DÜZENLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ.