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Bolu'da belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Bolu Aşağısoku Mahallesi'ndeki Bolu Belediyesi'nin geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye sevk edildi; söndürme çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:19

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde yangın söndürme çalışmaları sürüyor

olayın gelişimi:

Bolu Belediyesi'ne ait geri dönüşüm tesisinde, Aşağısoku Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerine ulaşır ulaşmaz alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına başladı. Müdahale çalışmaları halen sürüyor ve yangının çevre yerleşimlere sıçramaması için önlemler alınıyor.

müdahale ve görüntüleme:

İtfaiye ekipleri tesisteki alevlere müdahale ederken çalışmaların koordinasyonu sağlanıyor; ekipler söndürme ve soğutma safhasında yoğun çaba gösteriyor.

Olayın müdahale süreci ve tesisin genel durumu, dron ile havadan görüntülendi; görüntüler ekiplerin anlık çalışmalarına dair bilgi sağladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

BOLU BELEDİYESİNE AİT GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGINA ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİYLE MÜDAHALE...

BOLU BELEDİYESİNE AİT GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGINA ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİYLE MÜDAHALE EDİLİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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