okul güvenliğinde kararlılık: huzur ve terörsüz Türkiye hedefi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okul güvenliği ve şehirlerin emniyetine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, eğitim ortamlarının huzur ve güven içinde sağlanmasının temel öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

okul güvenliği ve alınacak tedbirler:

"Okullarımızda evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim görmesi en temel önceliklerimizdendir." ifadesiyle başlayan açıklamada, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurgusuna atıf yapıldı ve okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı bildirildi. Bakan, bu kapsamda tüm kurumlarla eşgüdümlü çalışılacağını ifade etti.

Açıklamada, alınacak önlemlerin sadece okul binalarını değil, öğrencilerin eğitim süreçlerini ve ailelerin endişelerinin giderilmesini hedeflediği vurgulandı. Uygulanacak tedbirlerin sürekliliği ve etkin denetim mekanizmaları ön plana çıkarılacağı belirtildi.

terörsüz Türkiye hedefi ve kurumlar arası iş birliği:

Bakan Çiftçi, güvenlik politikalarının daha geniş bir perspektife oturtulduğunu belirterek, "Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. Huzur ve güvenliği hayatın her alanında kalıcı hale getirme iradesinin en önemli hedeflerinden birinin de ‘Terörsüz Türkiye’ olduğuna dikkat çekildi.

Paylaşımda ayrıca, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyecek, süreci zehirleyecek hiçbir istismara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesi yer aldı. Bu çerçevede kurumlar arası koordinasyonun ve kararlı müdahalenin altı çizildi.

Genel değerlendirmede, bakanlığın önceliğinin toplumsal huzur ve güvenlik olduğu tekrarlanırken, özellikle okul çevreleri ve çocukların günlük yaşam alanlarında alınacak tedbirlerin takipçisi olunacağı kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, "ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ, AİLELERİMİZİN HUZURU VE ŞEHİRLERİMİZİN EMNİYETİ İÇİN TÜM KURUMLARIMIZLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ" DEDİ.