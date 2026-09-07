Dolar 48,4246 -0,01%
Euro 56,3165 +0,12%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.969,56 -1,39%
EUR/USD 1,1625 +0,03%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

okul güvenliğinde kararlılık: huzur ve terörsüz Türkiye hedefi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul ve şehir güvenliğini sağlama kararlılığını yineledi; kabine sonrası uygulanacak tedbirlerle terörsüz Türkiye hedefi vurgulandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 21:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

okul güvenliğinde kararlılık: huzur ve terörsüz Türkiye hedefi

okul güvenliğinde kararlılık: huzur ve terörsüz Türkiye hedefi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okul güvenliği ve şehirlerin emniyetine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, eğitim ortamlarının huzur ve güven içinde sağlanmasının temel öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

okul güvenliği ve alınacak tedbirler:

"Okullarımızda evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim görmesi en temel önceliklerimizdendir." ifadesiyle başlayan açıklamada, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurgusuna atıf yapıldı ve okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı bildirildi. Bakan, bu kapsamda tüm kurumlarla eşgüdümlü çalışılacağını ifade etti.

Açıklamada, alınacak önlemlerin sadece okul binalarını değil, öğrencilerin eğitim süreçlerini ve ailelerin endişelerinin giderilmesini hedeflediği vurgulandı. Uygulanacak tedbirlerin sürekliliği ve etkin denetim mekanizmaları ön plana çıkarılacağı belirtildi.

terörsüz Türkiye hedefi ve kurumlar arası iş birliği:

Bakan Çiftçi, güvenlik politikalarının daha geniş bir perspektife oturtulduğunu belirterek, "Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. Huzur ve güvenliği hayatın her alanında kalıcı hale getirme iradesinin en önemli hedeflerinden birinin de ‘Terörsüz Türkiye’ olduğuna dikkat çekildi.

Paylaşımda ayrıca, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyecek, süreci zehirleyecek hiçbir istismara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesi yer aldı. Bu çerçevede kurumlar arası koordinasyonun ve kararlı müdahalenin altı çizildi.

Genel değerlendirmede, bakanlığın önceliğinin toplumsal huzur ve güvenlik olduğu tekrarlanırken, özellikle okul çevreleri ve çocukların günlük yaşam alanlarında alınacak tedbirlerin takipçisi olunacağı kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, &quot;ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ, AİLELERİMİZİN HUZURU VE ŞEHİRLERİMİZİN...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, "ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ, AİLELERİMİZİN HUZURU VE ŞEHİRLERİMİZİN EMNİYETİ İÇİN TÜM KURUMLARIMIZLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump'tan 'New America' önerisi: New Mexico ismi tartışmaya açıldı
images

Bosna Hersek Mladiç töreninin ardından Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye...
images

Erdoğan'dan uyarı: bu topraklarda egemenliğimizi kimse sınayamaz
images

Edirne meclisinde toplantı sonrası tansiyon yükseldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söğütlü'ye ritim parkla yeni nefes: Alemdar yatırımların 120 milyarı aştığını vurguladı

mersin'de depoda 6 milyon kapsül ve 1,25 ton sentetik madde ele geçirildi

Tartışma sonrası Elazığ'da silahlı ve bıçaklı saldırı: iki yaralı

Vali Makas Akçakoca kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi