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Camilerde birlik vurgusu: Vezirköprü'de camiler ve din görevlileri haftası

Samsun Vezirköprü'de düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında protokol, konferans ve ödül töreniyle birlik, eğitim ve manevi değerler öne çıktı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 19:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Camilerde birlik vurgusu: Vezirköprü'de camiler ve din görevlileri haftası

Vezirköprü'de 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' programı düzenlendi

Samsun Vezirköprü İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen program, Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Orta Camii Müezzin Kayyımı Hafız Hamza Sağlam tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu ve ardından etkinliğin teması olan birlik ve hizmet vurgusunu güçlendiren bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programın akışı:

Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı, camilerin sadece ibadet mekanı olmadığını, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren sosyal merkezler olduğunu söyledi. Özkalaycı, Camiler ve Din Görevlileri Haftasının dini ve manevi değerlerin hatırlanmasına, toplumsal dayanışma ve birlik duygusunun pekişmesine katkı sağladığını ifade etti. Programda söz alan Kaymakam Bayram Yıldız da din görevlilerinin toplum içindeki örnek konumuna dikkat çekerek, onların rehberliğinin kıymetli olduğunu vurguladı.

Konferans ve teşekkür töreni:

Program kapsamında Prof. Dr. Fatih Kurt tarafından "Camii ve Sosyal Hayat" başlıklı bir konferans verildi. Konferansta camilerin sosyal dayanışma, eğitim ve kültürel aktarım işlevleri ele alınırken, din görevlilerinin bu süreçte üstlendiği rol detaylandırıldı. Konferansın ardından Kaymakam Bayram Yıldız ve İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı tarafından Prof. Dr. Fatih Kurt'a teşekkür edilerek hediye takdim edildi.

Programın sonunda ise Giresun'da düzenlenen Kadın Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Vezirköprü Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğreticilerinden Betül Eşmeci'ye teşekkür belgesi sunuldu. Bu ödül takdimi, ilçede din eğitimi ve başarılarının kamuoyunda takdir görmesine vesile oldu.

Etkinlik genel olarak, camilerin toplum hayatındaki çok boyutlu rolünü hatırlatırken, din görevlilerinin eğitim, rehberlik ve toplumla bağ kurma görevlerinin önemine dikkat çekti. Program katılımcıları, benzer toplantıların yerel düzeyde iletişimi güçlendirdiği ve manevi değerlerin canlı tutulmasına katkı sağladığı görüşünde birleşti.

VEZİRKÖPRÜ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA PROGRAM...

VEZİRKÖPRÜ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA PROGRAM DÜZENLENDİ. PROGRAMDA PROF. DR. FATİH KURT, “CAMİİ VE SOSYAL HAYAT” KONULU KONFERANS VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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