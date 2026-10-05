Çorum mutfağı San Sebastian’da dünya sahnesine çıktı

Çorum gastronomisi San Sebastian Gastronomika’da

Çorum’un binlerce yıllık mutfak geleneği, İspanya’nın San Sebastian kentinde 5-7 Ekim tarihlerinde gerçekleşen uluslararası Gastronomika organizasyonunda tanıtılıyor. Organizasyonun 28’inci yılı kapsamında kurulan Çorum standı, fuarın ilk gününden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Dünya çapında şefler, gastronomi profesyonelleri ve akademisyenlerin buluştuğu bu platformda Çorum, tarihî ve lezzet odaklı sunumuyla dikkat çekti.

Stant konsepti ve sergilenen ürünler:

Çorum Belediyesi tarafından açılan stantta, büyük bölümü coğrafi işaretli olmak üzere 40’tan fazla ürün ziyaretçilere sunuluyor. Kentin zengin mutfak mirası yalnızca tadımlıklarla değil, aynı zamanda kültürel öğelerle de destekleniyor; el dokuması halılar, İskilip ipek kumaşları ve Hitit figürleri stantta yer alıyor. Ziyaretçiler hem ürünleri inceleyebiliyor hem de Çorum’un tarihsel zenginliğine dair görsel ve anlatısal bilgiler edinebiliyor.

Gastronomika fuar alanında yer alan stantlar arasında Çorum’un öne çıkması, kentin uluslararası alandaki çalışmalarının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Organizasyona katılabilen profesyoneller ve akredite katılımcılar, Çorum standını sıkça ziyaret ederek ürünlerin özgünlüğü ve lezzet kompozisyonları hakkında bilgi alıyor.

Uygulamalı sunumlar ve temsil heyeti:

Çorum mutfağı, etkinlik alanında tahsis edilen mutfakta şefler tarafından hazırlanarak misafirlere sunuluyor; özellikle yöresel tariflerin uygulamalı gösterimleri ilgi çekiyor. Organizasyon kapsamında Miramar Sarayı’nda düzenlenecek özel davette seçkin Çorum lezzetleri gastronomi dünyasının önde gelen isimlerine sunulacak. Ayrıca Muka Salonu’nda yapılacak özel şov ve sunumlarla Çorum gastronomisinin tarihi ve kültürel boyutu dinleyicilere aktarılacak.

Standın programında öne çıkan etkinliklerden biri, Çorum’un meşhur ırgat böreğinin Gastronomika alanında uygulamalı olarak gösterilmesi. Böreğin hazırlık aşamaları ziyaretçilere birebir anlatılarak, geleneksel üretim kültürünün incelikleri sergileniyor.

Çorum’u Gastronomika’da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ali Osman Öztürk, Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş gibi isimlerin bulunduğu heyet temsil ediyor.

Uluslararası görünürlük ve kent markalaşması:

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, organizasyonun şehrin gastronomi vizyonunu uluslararası alana taşımada önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Aşgın, Çorum’un bu davetle gastronomide dünya sahnesine çıktığını ve bu adımın UNESCO ağına ilerleme hedefleri açısından değer taşıdığını belirtti. Başkan ayrıca standın fuar katılımcıları tarafından sıkça ziyaret edildiğini, dünyanın farklı ülkelerinden profesyonellerin Çorum’un mutfak mirasına ilgi gösterdiğini söyledi.

Belediye yetkilileri, tanıtım faaliyetlerinin Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları gibi şehir paydaşlarının katkılarıyla yürütüldüğünü; hedefin Çorum’un gastronomik zenginliğini dünyaya daha geniş biçimde tanıtmak ve şehrin marka değerini yükseltmek olduğunu ifade etti. Organizasyon süresince Çorum, hem lezzetlerini hem de misafirperverliğini uluslararası katılımcılara aktarmayı sürdürecek.

ÇORUM, BİNLERCE YILLIK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYANIN ÖNDE GELEN GASTRONOMİ ORGANİZASYONLARINDAN SAN SEBASTİAN GASTRONOMİKA’DA DÜNYAYA TANITIYOR.