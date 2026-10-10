Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Eyüpsultan seçim sonuçlarına itiraz: AK Parti hukuksal süreci başlatıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan seçiminde geçersiz sayılan bir oya itiraz ettiklerini ve hukuki yola başvuracaklarını söyledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 22:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Eyüpsultan seçim sonuçlarına itiraz: AK Parti hukuksal süreci başlatıyor

ak parti itirazını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediyesi'nde yapılan başkanvekilliği seçiminde sonuçları kabul etmediklerini belirtti. Özdemir, Cumhur İttifakı adayının bir oyunun geçersiz sayıldığını vurgulayarak, "Biz iddia ediyoruz ki, buradaki seçimi AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakı’mızın adayı Muhammet Çakır beyefendi kazanmıştır" dedi ve hukuki adımları hızla başlatacaklarını açıkladı.

oy sayımı ve seçimin sonuçları:

Özdemir, üçüncü tur oylamada 14 Cumhur İttifakı meclis üyesinin yanı sıra 5 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin oyuyla AK Parti ve Cumhur İttifakı adayına 19 oy verildiğini, ancak bir AK Parti oyunun geçersiz sayılması nedeniyle resmi kayıtlarda partinin 18 oy olarak görüldüğünü söyledi. Seçimin ardından CHP adayı Cafer Parlak başkanvekili seçilmişti.

İl Başkanı Özdemir, bu duruma benzer bir örnek olarak Adana Yüreğir seçimlerini hatırlatarak, Adana 2. İdare Mahkemesi'nin üçüncü turdaki 19 oyun geçerli ve yeterli olduğuna dair kararını işaret etti. Bu emsal göz önüne alınarak Eyüpsultan için de hukuksal başvuruda bulunacaklarını belirtti ve "hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız" ifadesini kullandı.

divan heyeti eleştirisi ve öneriler:

Özdemir, belediye divanının bazı kararlarının siyasi tarafgirlik içerdiğini savundu; pusula ve mühür benzetmeleri gibi uygulamaların şaibe yarattığını ifade etti. Divan heyetlerinin, bir ilçenin yönetimini belirleyecek kararlarda adalet duygusundan yoksun davranabildiğini söyledi ve bu usulle yürütülen seçimlerin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özdemir, milyonlara varan nüfusa sahip ilçelerde divan seçimlerinin tarafsız, devletin ilgili organlarınca yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Mahkemenin talepleri doğrultusunda karar vermesi halinde Eyüpsultan'da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarıyla eşit hizmet sağlanması için mücadele edeceklerini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: &quot;Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: "Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Selendi sokaklarında esnafın nabzını tutan Ahmet Kılıç
images

Trump: Zelenskiy barış fırsatlarını kaçırdı, yeni lider seçilmeli
images

Eyüpsultan meclisi başkanvekilliğinde CHP'li Cafer Parlak seçildi
images

Giresun meclisinde dengeler değişti: başkanvekili Kara bağımsızlığa geçti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doncaster yakınlarındaki Yorkshire yaban hayatı parkında kaplan saldırısı: bir kişi hayatını kaybetti

Alanya oto yıkamasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Balkonda başlayan yangın Mudanya'da eve sıçramadan söndürüldü

Malatya'da akşam çarpışması: minibüs ve otomobilde beş yaralı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması