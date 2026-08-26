Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını

yangının yeri ve ilk bilgiler:
Aşağısoku Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bolu Belediyesine ait geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, yetkililere bildirildi ve kısa sürede müdahale ekipleri yönlendirildi.
müdahale ve söndürme çalışmaları:
Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, tesisteki alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları halen sürüyor.
güncel durum:
Yangının çıkış nedeni ve tesisin hasar durumu henüz açıklanmadı; yetkililerden gelecek resmi bilgilendirmeler bekleniyor.
Bolu'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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