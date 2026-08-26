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Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını

Bolu Aşağısoku Mahallesi'ndeki belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı; çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışması yürütüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını

yangının yeri ve ilk bilgiler:

Aşağısoku Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bolu Belediyesine ait geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, yetkililere bildirildi ve kısa sürede müdahale ekipleri yönlendirildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, tesisteki alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları halen sürüyor.

güncel durum:

Yangının çıkış nedeni ve tesisin hasar durumu henüz açıklanmadı; yetkililerden gelecek resmi bilgilendirmeler bekleniyor.

Bolu&#039;da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bolu'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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