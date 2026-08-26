Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını

yangının yeri ve ilk bilgiler:

Aşağısoku Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bolu Belediyesine ait geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, yetkililere bildirildi ve kısa sürede müdahale ekipleri yönlendirildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, tesisteki alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları halen sürüyor.

güncel durum:

Yangının çıkış nedeni ve tesisin hasar durumu henüz açıklanmadı; yetkililerden gelecek resmi bilgilendirmeler bekleniyor.

Bolu'da geri dönüşüm tesisinde yangın