Bolu'da çöp hizmetlerinde usulsüzlük iddiası: 22 kişiye gözaltı kararı

soruşturmanın kapsamı:

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyeye ait bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği belirlendi. Yapılan ön incelemelerde, bu yöntemin kullanılmasıyla yüklenici firmaya toplam 34.288.376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve bunun kamu zararına yol açtığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üst düzey belediye yöneticileri, kurum personeli ve şirket yetkililerinin bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine, hâlihazırda tutuklu bulunan Başkan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

operasyonun seyri ve aramalar:

Savcılığın kararının ardından jandarma ekipleri, Bolu merkezli olmak üzere 7 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik aramalar yürütürken Bolu Belediye Başkanlığı binasında da inceleme ve arama çalışmalarına başladı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve süreçte elde edilen belgeler ile ifadeler doğrultusunda ek işlemlerin yapılabileceğini belirtiyor. Olayla ilgili adli süreç takip ediliyor.

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI