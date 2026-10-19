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Bolu'da otobüs durağının camı kırıldı, muhtar gençlere çağrı yaptı

Bolu'da Sağlık Mahallesi'ndeki otobüs durağının camı kimliği belirsiz kişilerce kırıldı; muhtar Murat Çakır bildirdi belediye temizleyip camı değiştirecek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu'da otobüs durağının camı kırıldı, muhtar gençlere çağrı yaptı

Olayın ayrıntıları:

Olay, Sağlık Mahallesi Serdar Sokak üzerinde bulunan otobüs durağında sabah saatlerinde fark edildi. Durağın camının gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldığı değerlendiriliyor. Bölgedeki kırık cam parçalarının arasında taş izine rastlandığı, bu nedenle camın taşla kırılmış olabileceğinin şüphe edildiği bildirildi.

Sabah duraktaki hasarı fark eden büfeci arkadaşın gönderdiği görüntüyü gören mahalle muhtarı, durumu yetkililere iletti ve olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Muhtarın çağrısı:

Sağlık Mahallesi Muhtarı Murat Çakır, kamu malına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Muhtar, gençlerin park ve duraklardaki oturma elemanlarını, masaları ve diğer eşyaları zarar vermemesi gerektiğini belirterek, bu alanların "devletimizin, milli servetimiz" olduğunu ifade etti.

Çakır, duraktaki hasarı belediye yetkililerine ilettiğini ve bölgenin temizlendiğini söyledi; gençlere eşyaları düzgün kullanma çağrısında bulundu.

Belediyenin müdahalesi:

Bölgeye intikal eden Bolu Belediyesi ekipleri, durakta temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kırılan camın yerinin tespit edilip yenisiyle değiştirileceği bildirildi. Sorumluların tespiti için ise ilgili birimlerce soruşturma yürütülüyor.

Vatandaşlardan benzer olayların bildirilmesi ve kamu mallarına koruma yönünde duyarlılık bekleniyor.

BOLU’DA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLER, OTOBÜS DURAĞININ CAMINI KIRDI. SABAH SAATLERİNDE FARK...

BOLU’DA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLER, OTOBÜS DURAĞININ CAMINI KIRDI. SABAH SAATLERİNDE FARK EDİLEN OLAYIN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ DURAKTA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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