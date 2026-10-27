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Yol kontrolünde durdurulan araçta kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi

Gümüşhane jandarmasının Çorak köyü mevkiindeki yol kontrolünde durdurulan araçta 7,5 gram kubar esrar ve 102,8 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yol kontrolünde durdurulan araçta kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi

Yol kontrolünde durdurulan araçta arama yapıldı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışma sırasında edinilen bilgi üzerine Çorak köyü mevkiinde bir aracı durdurdu. Şüpheli olarak tespit edilen M.T. isimli şahsın bulunduğu araç detaylı şekilde kontrol edildi.

ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramada araç içinde 7,5 gram kubar esrar ile 102,8 gram kenevir tohumu bulundu. Ele geçirilen maddeler muhafaza altına alındı.

adli süreç başlatıldı:

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

GÜMÜŞHANE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA 7,5 GRAM KUBAR ESRAR VE 102,8 GRAM KENEVİR...

GÜMÜŞHANE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA 7,5 GRAM KUBAR ESRAR VE 102,8 GRAM KENEVİR TOHUMU ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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