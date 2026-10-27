Nazilli'de tartışma silahla bitti: genç kadın ağır yaralandı

Nazilli'de silahlı saldırı sonucu genç kadın ağır yaralandı

Olay, bugün öğlen saatlerinde Nazilli'nin Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D. (24) evine gittiği kız arkadaşı K.K. (18) ile buluştu.

Olayın gelişimi:

Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. V.D., yanına getirdiği silahla K.K.'yı kafasından vurdu. Saldırının ardından V.D. aynı silahla yaşamına son vermek istedi; fakat evde bulunan kişiler araya girerek bunun önüne geçti.

Soruşturma ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından ağır yaralanan K.K., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve olayda hayati tehlike bulunduğu bildirildi. Şüpheli V.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız arkadaşını kafasından vurdu