Dolar 49,7823 +0,02%
Euro 55,5727 -0,15%
Bist 11.235,98 +0,75%
Altın Gram 6.458,17 -0,08%
EUR/USD 1,1152 -0,25%
Brent Petrol 110,07 -0,61%
--°

Nazilli'de tartışma silahla bitti: genç kadın ağır yaralandı

Nazilli Karaçay Mahallesi'nde V.D. (24), tartıştığı kız arkadaşı K.K.'yı (18) kafasından vurdu; K.K. yoğun bakıma kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Nazilli'de tartışma silahla bitti: genç kadın ağır yaralandı

Nazilli'de silahlı saldırı sonucu genç kadın ağır yaralandı

Olay, bugün öğlen saatlerinde Nazilli'nin Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D. (24) evine gittiği kız arkadaşı K.K. (18) ile buluştu.

Olayın gelişimi:

Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. V.D., yanına getirdiği silahla K.K.'yı kafasından vurdu. Saldırının ardından V.D. aynı silahla yaşamına son vermek istedi; fakat evde bulunan kişiler araya girerek bunun önüne geçti.

Soruşturma ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından ağır yaralanan K.K., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve olayda hayati tehlike bulunduğu bildirildi. Şüpheli V.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız arkadaşını kafasından vurdu

Kız arkadaşını kafasından vurdu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamer...
images

Samandağ'da tır dorsesine çarpan motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti
images

Çocuklarını iterek kurtaran kadın, devrilen minibüsün altında yaşamını yitirdi
images

Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi

Samandağ'da tır dorsesine çarpan motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti

Çocuklarını iterek kurtaran kadın, devrilen minibüsün altında yaşamını yitirdi

Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı