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Bolu'da sokak ortasında çarpışma: cip ve otomobilde 4 yaralı

Bolu Sağlık Mahallesi Kevser Sokak'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da sokak ortasında çarpışma: cip ve otomobilde 4 yaralı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Bolu'nun Sağlık Mahallesi Kevser Sokak üzerinde meydana gelen kazada, sürücü isimleri henüz belirlenemeyen 06 ENH 219 plakalı otomobil ile 14 AD 039 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan dört kişi yaralandı.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada yaralananlar için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

soruşturma sürüyor:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş nedenine ilişkin değerlendirmeler ve delil toplama çalışmaları yetkililerce yürütülüyor.

Bolu’da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bolu’da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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