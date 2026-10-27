Güçlü Türkiye için medyası da stratejik bir öncelik

TBMM Başkanı'nın mesajı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, güçlü bir Türkiye hedefinin çok boyutlu bir güç birikimini gerektirdiğini belirtti. Kurtulmuş, sözlerini ekonomiden savunma sanayisine, ordudan demokrasiye ve Meclis yapısına değinerek sürdürdü ve medyanın bu bütün içinde oynadığı role dikkat çekti.

güçlü Türkiye tanımı ve medyanın rolü:

Kurtulmuş, Türkiye’nin geleceği için ortaya konan vizyonun tek bir alana indirgenemeyeceğini vurguladı: "Ekonomisiyle, sanayisiyle, savunma sanayisiyle, ordusuyla, demokrasisiyle, Meclisi ile güçlü olan bir Türkiye olmak mecburiyetindeyiz." Bu çerçevede medyanın itibarı, etkinliği ve gündem belirleyici gücü öne çıkan unsurlar olarak tanımlandı.

Meclis Başkanı, medyanın ulusal hedeflere katkı sunabilmesi için sadece haber üretmesinin yeterli olmadığını; medyanın sözüne itibar sağlanması, yayılan konuların hem Türkiye hem dünya gündeminde etkili olmasının şart olduğunu söyledi. "Medyası güçlü olmayan... Türk medyasının, güçlü Türkiye hedefine de katkı sunmayacağı aşikardır" değerlendirmesini aktardı.

anadolu Ajansı töreni ve iletişim başkanının değerlendirmesi:

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni, TBMM Tören Salonu’nda düzenlendi. Törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milletvekilleri, gazeteciler ve çok sayıda katılımcı katıldı. Duran törendeki konuşmasında Anadolu Ajansı’nın kurum kimliğini güçlendirdiğini ve küresel bir kapasiteye ulaştığını ifade etti.

Duran, ajansın 106 yıl önce milletin davasına ses olmak amacıyla başlayan misyonunun bugün dezenformasyon ve manipülasyona karşı hakikatin sesini yükseltme sorumluluğuyla devam ettiğini belirtti. Anadolu Ajansı’nın hem ülke içinde hem dünya genelinde olanları belgeleyen, hafızaya kaydeden bir yapı haline geldiğini vurguladı.

Konuşmasında Filistin’de hayatını kaybeden gazetecileri anan İletişim Başkanı, 7 Ekim’den bu yana sahadan yapılan ısrarlı yayınların anlatıları çeşitlendirdiğini ve hakikatinin görünürlüğünü artırdığını söyledi. Duran, gazetecilerin sahadaki varlığı sayesinde mağdur ve mazlumun görünür kılındığını, öldürenlerin ifşa edildiğini, bu çabanın uluslararası kamuoyunda hakikatin yayılmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

habercilikte temel ilkeler ve fedakârlık:

Kurtulmuş ayrıca haberciliğin üç vazgeçilmez şiarına değindi: gerçeğin peşinde koşmak, bu amaçla fedakârlıktan kaçınmamak ve baskı, zorluk ya da uykusuzluk gibi şartlar karşısında yılmamak. "Gerçeğin hakikatin peşinde koşmadan habercilik ve gazetecilik yapılamaz" sözleriyle mesleğin etik ve pratik yükümlülüklerine işaret etti.

Konuşma, medyanın ulusal hedeflere katkı sağlaması için sadece teknik ya da kurumsal güçten öte, itibara ve dünya gündeminde etkinliğe sahip olmasının önemini öne çıkardı. Kurtulmuş, güçlü bir ülke inşa etmenin çok yönlü çalışma ve kurumlar arası eşgüdüm gerektirdiğini yineledi.

Tören, ödül sahiplerinin duyurulması ve mesleki dayanışma mesajlarıyla devam etti; etkinlikte sunulan değerlendirmeler, basın özgürlüğü, sahada güvenlik ve bilgi güvenilirliği konularında tartışmalara zemin hazırladı.

Kurtulmuş: "Ekonomisiyle, sanayisiyle, savunma sanayisiyle, ordusuyla, demokrasisiyle güçlü bir Türkiye olmak mecburiyetindeyiz"