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Şanlıurfa'da otobüste 30 paketle yakalanan 16 kilo 400 gram skunk soruşturması sürüyor

Şanlıurfa'da polis yolcu otobüsünde yaptığı aramada 30 paket halinde toplam 16 kilo 400 gram skunk ele geçirdi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 20:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da otobüste 30 paketle yakalanan 16 kilo 400 gram skunk soruşturması sürüyor

şanlıurfa'da otobüste ele geçirilen skunk ve operasyonun kısa özeti

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Arama sonucunda 30 parça halinde toplam 16 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

operasyon ve ele geçirilen miktar:

Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, otobüste saklandığı belirlenen madde bulundu. Ele geçirilen skunk, paketler halinde tespit edilerek emniyete götürüldü ve muhafaza altına alındı. Resmi yetkililer, operasyonun planlı bir çalışma sonucu gerçekleştirildiğini bildirdi.

şüpheliler ve yasal süreç:

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; bu kişilerden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğeri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suçlamalar arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek bulunuyor.

Yetkililer, bu tür operasyonların bölgedeki uyuşturucu akışının engellenmesine katkı sağladığını vurgularken, soruşturmanın ve delil incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

ŞANLIURFA&#039;DA YOLCU OTOBÜSÜNDE 16 KİLO 400 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA YOLCU OTOBÜSÜNDE 16 KİLO 400 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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