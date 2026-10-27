Karekodla doğrudan bildirim: Sivas Numune Hastanesi'nde temizliğe anlık müdahale dönemi

Sivas Numune Hastanesi'nde karekodla bildirim sistemi:

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hastanem Temiz uygulaması, Sivas Numune Hastanesi genelinde kullanıma girdi. Hastanenin yoğun kullanılan 63 noktaya yerleştirilen karekodlar sayesinde hasta ve hasta yakınları temizlik ve teknik aksaklıklarla ilgili bildirimleri kolayca iletebiliyor. İhtiyaç doğrultusunda bu nokta sayısının artırılması planlanıyor.

Nasıl çalışıyor:

Vatandaşlar bulundukları alandaki karekodu cep telefonlarının kamerasıyla okutarak uygulama arayüzüne erişiyor. Açılan ekranda ilgili konu başlıkları arasından seçim yapılabiliyor; kullanıcı başına en fazla üç konu başlığı seçilebiliyor. Oluşturulan bildirimler anında ilgili birim sorumlusuna SMS yoluyla iletiliyor. Sorumlu personel bildirimi sistem üzerinden "İşleme alındı" olarak işaretleyerek müdahale sürecini başlatıyor; çalışmalar tamamlandığında bildirim "Tamamlandı" seçeneğiyle kapatılıyor.

Yönetim, izleme ve hedefler:

Böylece bildirimlerin işleme alınma ve tamamlanma süreleri yönetime açık şekilde raporlanabiliyor, çözüm süreçleri merkezi olarak takip edilebiliyor. Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan uygulamaya dair şu açıklamayı yaptı: "Hastanemizde hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamalardan biri de ‘Hastanem Temiz’ uygulamasıdır. Uygulama sayesinde vatandaşlarımız, hastanemizin çeşitli alanlarına yerleştirilen karekodları telefonlarıyla okutarak bulundukları alandaki temizlik veya teknik hizmetlerle ilgili aksaklıkları anlık olarak bildirebilmektedir. Böylece bildirimlerin ilgili birimlere hızlı bir şekilde iletilmesi ve aksaklıkların kısa sürede giderilmesi amaçlanmaktadır."

Uygulama, saha geri bildirimlerini hızlandırarak hizmet kalitesinin yükseltilmesini ve hasta memnuniyetinin artırılmasını hedefliyor.

SİVAS NUMUNE HASTANESİ’NDE KAREKODLU BİLDİRİM DÖNEMİ BAŞLADI