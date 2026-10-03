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Bolu'da sollama yapan motosikletle kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Bolu Köroğlu Mahallesi'nde sollama yapan 67 AFC 134 ile 14 ADC 991 plakalı motosikletler kafa kafaya çarpıştı; iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da sollama yapan motosikletle kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Kaza yeri ve çarpışma:

Kaza, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sollama yaptığı sırada A.K. idaresindeki 67 AFC 134 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Y.C.G. yönetimindeki 14 ADC 991 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler yönlendirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahale yaptı; ardından iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın tüm yönleriyle araştırılacağı bildirildi.

Bolu’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bolu’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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