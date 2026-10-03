Bolu'da sollama yapan motosikletle kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Kaza yeri ve çarpışma:

Kaza, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sollama yaptığı sırada A.K. idaresindeki 67 AFC 134 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Y.C.G. yönetimindeki 14 ADC 991 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler yönlendirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahale yaptı; ardından iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın tüm yönleriyle araştırılacağı bildirildi.

Bolu’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı