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MİT arşivlerinden çıkan belgeler yakın tarihin perde arkasını aydınlatıyor

MİT ve eski MAH arşiv belgeleri, 2. Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar askeri, diplomatik ve istihbarat operasyonlarını detaylandırıyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:40

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

MİT arşivlerinden çıkan belgeler yakın tarihin perde arkasını aydınlatıyor

Arşivin kapsamı ve önemi:

Gün yüzüne çıkan belgeler, MİT ile kapatılan MAH arşivlerine ait taranmış raporlar aracılığıyla Cumhuriyet dönemi ile 2. Dünya Savaşı arasındaki istihbarat ve diplomasi trafiğini görünür kılıyor. Belgeler, dönemin askeri, siyasi ve teknik uygulamalarına ilişkin doğrudan gözlemler ve değerlendirmeler içeriyor; bu yönüyle hem akademik araştırmalar hem de kamuoyu tartışmaları için yeni kaynaklar sunuyor.

Churchill'in Adana ziyareti ve Alman diplomasisi:

Arşivlerde yer alan 12 Şubat 1943 tarihli rapor, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında Adana'da gerçekleşen görüşmenin Alman diplomasisinde yarattığı kaygıyı belgelemektedir. Raporda, İzmir'deki Alman Konsolosluğu'nun ilk gün yaşadığı telaş ve Alman Büyükelçisi Von Papen'e Türk hükümetinin 'Alman dostluğundan ayrılınmayacağı' yönünde verdiği teminat sonrasında Alman yetkililerin rahatlaması aktarılır; belge, dönemin diplomatik hassasiyetlerine ışık tutuyor.

Lawrence'ın Kudüs'teki faaliyetleri ve çift kimlikli provokasyon:

23 Eylül 1929 tarihli MAH raporu, 'Arabistanlı Lawrence' olarak anılan İngiliz istihbarat subayı Miralay Lawrence'ın Kudüs'teki yöntemlerini detaylandırır. Belgeye göre Lawrence, kılık değiştirerek zaman zaman 'Şeyh Abdullah', bazen de 'Yakos İskinazi' kimlikleriyle hareket etmiş; Mescid-i Aksa ve Burak Duvarı çevresinde farklı topluluklara yönelik ayrıştırıcı telkinlerde bulunarak gerilimi körüklediği değerlendirilmiştir.

Pera Palas operasyonu ve Atatürk takibi:

31 Mayıs 1935 tarihli bir belge, İstanbul Pera Palas Oteli'nde kendisini İngiliz gazeteci olarak tanıtan bir kadının Mustafa Kemal Atatürk ile mülakat talebi üzerine başlatılan gizli takibi anlatır. Atatürk'ün şüpheleri üzerine MAH ekipleri, kadının odası, mektupları ve elçilik bağlantılarını çaktırmadan incelemiş; elde edilen bulgular Atatürk'e yaveri Kılıç Ali aracılığıyla raporlanmıştır. Bu kayıt, dönemin istihbarat yöntemlerinin kişiye yönelik hassas uygulamalarını gözler önüne serer.

Kod isimler, istihbarat değerlendirmeleri ve teknik yöntemler:

1935 tarihli belgeler, yabancı gazeteci haberleşmelerinde kullanılan gizli kodları da ortaya koyar; bu kayıtlarda Mustafa Kemal Atatürk için 'Robertson', İsmet İnönü için 'Smith' ve Mareşal Fevzi Çakmak için 'Brown' kod isimleri kullanıldığı belirtilir. Ayrıca arşivde yer alan 26 Aralık 1940 tarihli rapor, 'İngiliz Kemal' lakaplı Ahmet Esat Tomruk hakkında resmi ilişkinin kesildiğini, sunduğu bilgilerin yüzeysel ve güvenilir bulunmadığını not eder. Teknik imkanlara dair bir belgede ise Demir 3 Klorür (Perchlorur de Fer) çözeltileri kullanılarak şüpheli ve görünmez yazılı mektupların açığa çıkarılması ve kağıt zarar görmesin diye fotoğraf kağıdı benzeri bir kimyasal banyo uygulanması talimatı yer almaktadır.

Ortaya çıkan bu belgeler, dönem aktörlerinin yöntemlerini ve diplomatik tepkilerini doğrudan kayıtlarla sunarak yakın tarihin pek bilinmeyen yönlerini aydınlatıyor. Arşivlerin yayımlanması, hem tarihsel değerlendirmeler için zengin malzeme sağlıyor hem de istihbarat tarihinin teknik ve etik boyutlarına dair yeniden değerlendirmeleri mümkün kılıyor.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) VE KAPATILAN MİLLİ AMELE HİZMET / MİLLİ EMNİYET HİZMETİ (MAH)...

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) VE KAPATILAN MİLLİ AMELE HİZMET / MİLLİ EMNİYET HİZMETİ (MAH) BÜNYESİNDEKİ TARİHİ ARŞİV BELGELERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI. TARANAN RAPORLARDA; TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİNDE YAŞANAN ASKERİ, DİPLOMATİK VE İSTİHBAR OLAYLARININ PERDE ARKASINDAKİ DETAYLARI AÇIKLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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