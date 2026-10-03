Keles'te duman alarmı: havadan ve karadan hızlı müdahale

Keles ilçesinde ormanlık alandan duman yükseldi

Bursa'nın Keles ilçesinde Kemaliye ile Yazıcıbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alandan duman yükseldiği yönünde ihbar yapıldı. Olay, saat 11.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

müdahale ekipleri ve araçlar:

İhbar üzerine bölgeye, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 2 araç ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 araç sevk edildi. Yangına müdahale için ayrıca bir yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

gelişmelerin takibi:

Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili gelişmeler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.

BURSA'NIN KELES İLÇESİNDE KEMALİYE İLE YAZICIBAŞI MAHALLELERİ ARASINDAKİ ORMANLIK ALANDA DUMAN YÜKSELDİĞİ İHBARI ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ.