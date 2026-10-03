Adana'da koku ve çöp: Yüreğir'de sulama kanalı esnafı ve sakinleri mağdur ediyor

Yüreğir'de bakımsız sulama kanalı çevreyi rahatsız ediyor

Adana'nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi'nde bulunan sulama kanalı uzun süredir bakım görmüyor. Kanalda biriken çöpler ve yayılan kötü koku, çevrede yaşayan vatandaşlar ile iş yeri sahiplerinin tepkisini çekti.

mahalle ve esnafın tepkisi:

Konuyu İHA muhabirine anlatan vatandaşlardan Bünyamin Balat, sorunun yıllardır sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "On senedir burası böyle. Gerçekten bu konudan herkes şikayetçi. Bu kokuda kim dayanabilir? Temiz bir su olabilir burada. Adana Büyükşehir Belediyesi gelip burayı görsün. Buraya bir el atsın"

esnafın çağrısı ve beklentisi:

Çevre esnaflarından Barış Turan ise kanalın bakım ve temizliğinin yapılmaması nedeniyle müşterilerin gelmediğini vurguladı. Turan'ın ifadeleri şöyle: "Çöpler pislikler götürüyor burayı. Ne gelen var ne ilgilenen. Gelip buraya baksınlar, ilgilensinler. Ne işleri var? Yaptıkları işleri söylesinler. Temizlik olsa yeter, Koku her türlü çözülür. Burası sahipsiz. Çok zor bir şey değil. Sadece gelip bakım yapacaklar. Bakım olmadığı için millet buraya gelmek istemiyor. Adana’nın en güzel yerlerinden biri burası. Sen buraya güzel bakım yapmazsan buraya turist gelir mi? Turist gelip Adana’nın halini pisliğini görüyor. Bir daha gelir mi? Adana Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyorum. Herkes görevini yapsın"

Vatandaşlar ve esnaf, kanalın düzenli temizlenmesi ve belediyenin alana müdahale etmesi yönünde birleşiyor. Bölge halkı, küçük bir bakımın hem kötü kokuyu gidereceğini hem de çevredeki ticari faaliyetlerin canlanmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

ÇEVRE ESNAFI BARIŞ TURAN HİÇBİR BAKIM GÖREMEDİKLERİNİ DİLE GETİREREK, “ÇÖPLER PİSLİKLER GÖTÜRÜYOR BURAYI. NE GELEN VAR NE İLGİLENEN. GELİP BURAYA BAKSINLAR, İLGİLENSİNLER. NE İŞLERİ VAR?" DEDİ.