Aksaray'da huzur artıyor: asayişte düşüş, çetelere sıfır tolerans

Aksaray'da asayiş raporu

Aksaray Valisi Murat Duru, Polisevinde düzenlenen basın toplantısında 2026 yılının ilk 9 ayında kentte asayiş olaylarında genel bir düşüş kaydedildiğini açıkladı. Vali Duru, suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü ve gerektiğinde müdahalelerin en üst düzeyde yapılacağını ifade etti.

asayiş ve malvarlığı suçlarındaki değişim:

Vali Duru'nun paylaştığı verilere göre, kişilere karşı işlenen suçlar (taciz, tehdit, hakaret, cinsel taciz, öldürme, yaralama vb.) 2025 yılında 4.845 iken 2026'da 4.576 olarak kaydedilmiştir; bu, %6'lık bir azalma anlamına gelmektedir. Malvarlığına karşı işlenen suçlar (hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, yağma, dolandırıcılık) ise 2025'te 1.501 iken 2026'da 1.322ye düşmüş ve %12'lik azalma görülmüştür. Vali Duru, bu sayıların daha da azaltılması için tedbirlerin artırıldığını belirtti.

terör, operasyon ve silah ele geçirmeleri:

Terörle mücadele kapsamında 2025 yılında PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve diğer örgütlere yönelik 63 operasyon düzenlenmiş; bu operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi tutuklanmıştır. 2026 yılında ise 59 operasyon yapılmış, 58 kişi gözaltına alınmış ve 2 kişi tutuklanmıştır. Vali Duru, Aksaray'da herhangi bir terör eylemi olmadığını vurguladı.

Ruhsatsız ve kaçak silah operasyonlarında 2025'te ele geçirilenler arasında 154 tabanca, 206 av tüfeği, 87 kurusıkı tabanca ve 2 uzun namlulu silah bulunurken, bu kapsamda 480 kişi hakkında işlem yapılmıştır. 2026'da ise 106 tabanca, 138 av tüfeği, 61 kurusıkı tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirilmiş; 548 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtilmiştir.

aranan şahıslar ve organize suçlarla mücadele:

Çeşitli suçlardan aranan şahıslardan 2025'te 3.271 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiş, 2026'da bu sayı 2.508 olarak kaydedilmiştir. Organize suç çetelerine yönelik mücadelede ise 2025'te 24 operasyon gerçekleştirilmiş, 36 kişi gözaltına alınmış ve 1 kişi tutuklanmıştır. 2026'da ise 26 operasyon yapılmış, 39 kişi gözaltına alınmış ve 1 kişi tutuklanmıştır.

Vali Duru, şehirde herhangi bir suç çetesi bulunmadığını belirterek, "Suç çetelerine karşı sıfır tolerans" mesajını verdi ve Aksaray'ın vatandaşların huzurunu bozacak unsurlara müsamaha göstermeyeceğini vurguladı.

eğitim merkezi protokolü ve toplantı katılımcıları:

Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokole değinildi. Protokole göre, merkez yeni binasının yapımı tamamlanıncaya kadar eğitim faaliyetlerini Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesine ait okul, yemekhane ve pansiyon binalarında sürdürecek; yeni bina tamamlandığında kendi kampüsüne taşınacaktır.

Toplantıya Aksaray Valisi Murat Durunun yanı sıra Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Ali Bayer, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak ve şube müdürleri katıldı.

AKSARAY’DA BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELEN AKSARAY VALİSİ MURAT DURU, ŞEHRİN ASAYİŞ OLAYLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDIĞINI BELİRTEREK HER HANGİ BİR SUÇ ÇETESİ OLMADIĞINI VE OLDUĞUNDA DA TEPESİNE BİNECEKLERİNİ SÖYLEDİ.