İzmir itfaiyesi İZSU ile saniyelerin belirlediği tatbikatta hız ve koordinasyonu test etti

İZSU ana hizmet binasında gerçeği aratmayan tatbikat

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen tatbikatların sonuncusunu İZSU Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Konak'taki İZSU Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi. Uygulama, muhtemel bir yangın senaryosunda ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesini göstermek üzere tasarlandı.

Tatbikatın senaryosu ve müdahaleler:

Senaryoya göre binanın üçüncü katında çıkan yangın üzerine ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Üçüncü katta mahsur kalan bir kişi, olay yerine getirilen merdivenli araç yardımıyla camdan tahliye edildi. İkinci kattaki dört kişi ise güvenli bölgeye nakledilmek için 18 metrelik kaçış tüneli kullanılarak emniyetle indirildi.

Uygulamalarda zaman yönetimi, ekipler arası iletişim ve donanımın doğru kullanımı ön plandaydı. Tatbikat gerçekçi senaryo unsurları ve acil durum prosedürlerinin pratik edilmesi amacıyla sahneye kondu.

Eğitim, koordinasyon ve halk farkındalığı:

İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Haldun Engin, tatbikatların gerçek olaylara hazırlığın vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı. Engin, hazırlık, eğitim ve düzenli tatbikatların teşkilatın başarısını desteklediğini, farklı kurumlarla yürütülen çalışmaların yangınlara hazırlık açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

İtfaiye Haftası boyunca kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarla ekiplerin müdahale ve koordinasyon kabiliyeti güçlendirilirken, yurttaşlarla etkileşim yoluyla yangınlara karşı farkındalığın artırılması hedeflendi. Yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatlar sonucunda olumlu geri dönüşler alındığını aktardı.

Bu tür uygulamalar, hem teknik kapasitenin test edilmesi hem de vatandaşların acil durumlarda izlemeleri gereken yollar konusunda bilgilendirilmesi açısından düzenli olarak tekrarlanıyor.

İZMİR İTFAİYESİ SANİYELERİN BİLE KRİTİK ÖNEM TAŞIDIĞI OLASI YANGINLARA HAZIRLIKLI OLABİLMEK İÇİN İTFAİYE HAFTASI BOYUNCA FARKLI NOKTALARDA TATBİKATLAR YAPTI.