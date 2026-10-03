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Üç yıllık soruşturma sonucu Melikgazi'deki Fehmi Lüp cinayeti aydınlatıldı

9 Ekim 2023'te Melikgazi mezarlığında kalbinden bıçaklanmış bulunan zihinsel engelli Fehmi Lüp'ün katili, üç yıl süren soruşturmayla tespit edilip yakalandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:42

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Üç yıllık soruşturma sonucu Melikgazi'deki Fehmi Lüp cinayeti aydınlatıldı

Üç yıllık soruşturma sonucu cinayet aydınlatıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mezarlıkta 9 Ekim 2023 tarihinde kalbinden bıçaklanmış halde ölü bulunan zihinsel engelli Fehmi Lüp'ün katili, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda tespit edildi. Olay, uzun süren soruşturmanın ardından aydınlatıldı.

Soruşturmada izlenen yöntemler:

Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte çalıştı. Soruşturmada özellikle kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık ifadeleri değerlendirildi; bu veri ve tespitler olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelinin tespit edilmesini sağladı.

Operasyon ve hukuki süreç:

Tespit edilen şüpheli M.C.D., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma işlemleri devam ediyor.

Bu gelişme, üç yıldır süren soruşturmanın sonuçlanmasına ve olayla ilgili hukuki takibin resmiyet kazanmasına neden oldu.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN BİR MEZARLIKTA KALBİNDEN BIÇAKLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNAN...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN BİR MEZARLIKTA KALBİNDEN BIÇAKLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNAN ZİHİNSEL ENGELLİ FEHMİ LÜP'ÜN KATİLİ 3 YIL SONRA BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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