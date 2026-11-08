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Öğretmenler Kanara Kanyonu'nda şehit meslektaşları için fidan dikti

Çerkezköy'ün düzenlediği 'Maarifin Kalbinde Öğretmen Doğa Yürüyüşü'nde öğretmenler Kanara Kanyonu'nda yürüdü ve şehit öğretmenler için fidan dikti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Öğretmenler Kanara Kanyonu'nda şehit meslektaşları için fidan dikti

İkincisi düzenlenen yürüyüşte doğayla buluşma:

Çerkezköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ikincisi düzenlenen "Maarifin Kalbinde Öğretmen Doğa Yürüyüşü", Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki Kanara Kanyonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğretmenler kanyonun eşsiz doğal dokusu içinde bir araya gelerek doğayla iç içe bir gün geçirdi.

etkinlikte öne çıkan anlar:

Program boyunca gerçekleştirilen iple iniş gösterisi katılımcıların ilgisini çekti. Ayrıca yürüyüşün ardından düzenlenen takım oyunları, müzik ve sohbet etkinlikleri öğretmenlere dinlenme ve meslektaşlarıyla kaynaşma fırsatı sundu. Etkinlik süresince sağlık ve güvenlik ekipleri hazır bulundu.

fidan dikimi ve anma:

Etkinliğin en anlamlı bölümü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler anısına gerçekleştirilen fidan dikimi oldu. Katılımcılar, anma etkinliğiyle mesleki bağlılık ve hatırlama geleneğini doğayla bütünleştirdi.

katılımcılar, iş birliği ve teşekkürler:

Programa Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, Çerkezköy İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Aslan, ilçe protokolü, kurum amirleri, hayırseverler ve ilçede görev yapan çok sayıda öğretmen katıldı. Organizasyonun hazırlık ve yürütülme sürecinde eğitim kurumları ile çeşitli kurum ve kuruluşlar iş birliği yaptı; program sonunda katkı sunan kurum temsilcilerine Önder Atik tarafından plaket takdim edildi.

Etkinlik, öğretmenler arasındaki dayanışmayı ve iletişimi güçlendirmeyi, kurumlar arası iş birliğini geliştirmeyi ve eğitimcilerin doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlamayı amaçladı.

TEKİRDAĞ’IN SARAY İLÇESİNDEKİ KANARA KANYONU, İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN &quot;MAARİFİN KALBİNDE ÖĞRETMEN...

TEKİRDAĞ’IN SARAY İLÇESİNDEKİ KANARA KANYONU, İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN "MAARİFİN KALBİNDE ÖĞRETMEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ" ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. ÖĞRETMENLERİN DOĞAYLA BULUŞTUĞU PROGRAMDA, ŞEHİT ÖĞRETMENLER ANISINA FİDAN DİKİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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