Dolar 50,1367 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,46 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Tomarza'da gol düellosunu Tomarza Belediyespor kazandı

Tomarza İlçe Stadı'nda oynanan maçta Tomarza Belediyespor, Gültepespor'u 3-2 mağlup etti; Safa Tekelek, Burak Akbudak ve Aykut Yıldız fileleri sarstı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Tomarza'da gol düellosunu Tomarza Belediyespor kazandı

maç özeti:

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu mücadelesinde Tomarza Belediyespor, Tomarza İlçe Stadı'nda karşılaştığı Gültepespor'u 3-2 yenerek üç puanı aldı. Ev sahibi ekip ilk yarıda oyuna ağırlığını koydu ve soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi. İkinci yarı ise daha çekişmeli geçti; karşılıklı gollerle tempo yükseldi ve maç sonunda Tomarza Belediyespor sahadan galip ayrıldı.

goller ve kilit oyuncular:

Tomarza Belediyespor'un gollerini Safa Tekelek, Burak Akbudak ve Aykut Yıldız kaydetti. Bu oyuncuların katkısı, takımın hücum verimliliğini gösterirken maçın skorunu belirleyen unsur oldu.

maçın değerlendirmesi:

Karşılaşmada Tomarza Belediyespor'un ilk yarıdaki baskısı ve organizasyonu belirleyici olurken, Gültepespor ikinci yarıda direniş gösterdi ve skoru dengelemeye çalıştı. Sonuç olarak ev sahibi ekip, süreklilik ve kritik anlardaki etkinlik sayesinde üç puanı hanesine yazdırdı.

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME A GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN TOMARZA BELEDİYESPOR, TOMARZA İLÇE STADI’NDA...

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME A GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN TOMARZA BELEDİYESPOR, TOMARZA İLÇE STADI’NDA KARŞILAŞTIĞI GÜLTEPESPOR’A KARŞI 3-2’LİK SKORLA GALİBİYET ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Senoz Vadisi'nde kar altında adrenalin doruğa çıktı
images

Ümraniyespor son bölümde penaltıyla Kayserispor'u geçti
images

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya gi...
images

Fenerbahçe'den Çorum'da farklı galibiyet: 5-0

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

garaj çatısında temizlik yaparken düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı

Senoz Vadisi'nde kar altında adrenalin doruğa çıktı

Eleşkirt'te kar fırtınasında mahsur kalan çoban sağlık ekiplerine teslim edildi

İhsangazi'de yoldaşlık anı: aç kalan yavru tilki tavukla beslendi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL