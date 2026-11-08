Dolar 50,1367 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,46 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Sahnelerin emektar ismi Şafak Karali yaşamını yitirdi

57 yaşındaki oyuncu ve Kocaeli Şehir Tiyatroları kurucularından Şafak Karali, yarın düzenlenecek törenin ardından Yahya Kaptan'da toprağa verilecek.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sahnelerin emektar ismi Şafak Karali yaşamını yitirdi

Şafak Karali'nin vefatı

Şafak Karali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kuruluşundan itibaren kurumun kadrosunda yer alan ve tiyatroya uzun yıllar emek veren isimlerden biriydi. 57 yaşında hayatını kaybeden Karali için yarın saat 11.00'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, öğle namazının ardından Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak.

Sanatsal yolculuğu:

15 Temmuz 1969'da Ankara'da doğan Karali, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Profesyonel tiyatro yaşamına 1993'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başladı; 1997'de ise Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluş kadrosunda yer aldı. Sahneye taşıdığı yapımlar arasında 'Hamlet', 'Kösem Sultan', 'İçerdekiler', 'Derviş ve Ölüm', 'Kılıçarslan' ve 'Sinan' gibi oyunlar bulunuyor. 2025'te sahnelenen 'Sinan' oyununda Mimar Sinan karakterini canlandıran Karali, tiyatro sahnesinde çok yönlü bir oyuncu profili sergiledi.

Film, dizi ve toplumsal çalışmalar:

Karali, tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın 'Bir Zamanlar Anadolu’da' filminde Abidin rolünü üstlendi; ayrıca 'Sıcak', 'Kanımdaki Barut' ve 'Albüm' gibi filmlerde ve 'Avrupa Yakası', 'Karadayı', 'Aile İşi' ile 'Hayat Şarkısı' dizilerinde izleyiciyle buluştu. Oyunculuğun ötesinde yönetmen yardımcılığı ve tiyatro eğitmenliği yapan Karali, cezaevlerinde mahkumlar ve çocuklarla yürüttüğü tiyatro çalışmalarını deneyimleyerek 'Şafaktan' adlı kitabında kaleme aldı. Uluslararası alanda da tanınan sanatçı, 2003 yılında Makedonya'da düzenlenen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Karali'nin vefatı, Kocaeli Şehir Tiyatroları çevresinde ve tiyatro camiasında derin bir üzüntü yarattı. Tören ve uğurlama süreciyle ilgili bilgiler yakın çevresinin ve kurumun açıklamaları doğrultusunda paylaşıldı.

ŞAFAK KARALİ

ŞAFAK KARALİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Prova uçuşunu tamamlayan SOLOTÜRK, Anıtkabir için hazır
images

Çamelililerin davetiyle Köyceğiz'de müzikli yörük şenliği
images

Köşk’ten kutsal yolculuğa dualı veda
images

Bakan Uraloğlu: kış öncesi karla mücadele ekipleri hazır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

garaj çatısında temizlik yaparken düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı

Senoz Vadisi'nde kar altında adrenalin doruğa çıktı

Eleşkirt'te kar fırtınasında mahsur kalan çoban sağlık ekiplerine teslim edildi

İhsangazi'de yoldaşlık anı: aç kalan yavru tilki tavukla beslendi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL