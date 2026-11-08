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Boyabat'ta tarihi sokaklarda gençlerin oryantiring sınavı

Sinop Oryantiring İl Birinciliği Boyabat'ta yapıldı; 5 ilkokul 5 ortaokuldan 10-14 yaş öğrencileri sokaklarda yarıştı, kazananlara madalya ve kupa verildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:56

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Boyabat'ta tarihi sokaklarda gençlerin oryantiring sınavı

Boyabat'ta oryantiring heyecanı büyüdü

Sinop Oryantiring İl Birinciliği yarışmaları, Boyabat ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte 10 farklı okuldan gelen öğrenciler kıyasıya mücadele etti ve kentin merkezindeki rotalarda yeteneklerini gösterme fırsatı buldu.

Yarışmanın düzeni ve katılım:

Organizasyon, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 6 farklı kategoride düzenlendi. Yarışlara, 5 ilkokul ve 5 ortaokuldan katılan 10-14 yaş grubundaki sporcular katıldı; her yaş grubuna uygun parkurlar hazırlandı.

Parkurlar ve atmosfer:

Parkurlar, Boyabat Orta Çarşı’nın tarihi sokaklarında oluşturuldu ve katılımcılara hem yön bulma becerisini sınama hem de rekabet dolu anlar yaşama imkanı sundu. Organizasyonu izleyen aileler, çocuklarının heyecanına ortak oldu ve parkurlar boyunca yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmalar boyunca sporcuların performansları dikkat çekti; zaman zaman sıkışan mücadeleler ve strateji değişiklikleri gözlendi. Yerel dokunun içinde kurulmuş rotalar, etkinliğe ayrı bir dinamizm kattı.

Organizasyonun sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalya ve kupalar takdim edildi. Dereceye giren genç sporcular ödüllerini alırken, etkinlik katılımcılar ve izleyiciler tarafından olumlu not aldı.

ÖDÜL TÖRENİ

ÖDÜL TÖRENİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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