Bolvadin'de imeceyle yeşeren umut: Dişli Tepesi'ne yüzlerce fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Bolvadin'de geniş katılımlı etkinlik

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Dişli Tepesi mevkiinde düzenlenen fidan dikme faaliyeti yoğun ilgi gördü. Etkinlik, daha yeşil bir çevre ve doğaya katkı sağlama hedefiyle planlandı.

koordinasyon ve amaç:

Organizasyon, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Programda amaç, çevre bilincini arttırmak ve genç ağaçların geleceğe nefes olması için sahaya hızlı ve düzenli bir şekilde ağaç kazandırmaktı. Etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

katılımcılar ve uygulama:

Programa; Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Bolvadin Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Güntürk, Dişli Belediye Başkanı Ahmet Mert, ilçe protokolü, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar imece usulüyle fidan dikimini birlikte gerçekleştirdi.

Etkinlik sırasında dikilen fidannlara can suları verilerek bakımına dikkat edildi; organizasyon katılımcılar arasında dayanışma ve ortak sorumluluk vurgusu yaptı. Düzenlenen çalışma, bölgedeki yeşillendirme çabalarına kısa vadede somut katkı sağlamayı hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DİŞLİ TEPESİ MEVKİİNDE GENİŞ KATILIMLI BİR FİDAN DİKİM FAALİYETİ DÜZENLENDİ.