Bilecik belediye başkanı Subaşı: enerji yönetimi kentin geleceğini belirliyor

Subaşı, COP31'de belediyelerde enerji yönetimini anlattı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında gerçekleştirilen “Belediyelerde Enerji Yönetimine Bütüncül Yaklaşım” başlıklı panelde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı konuştu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla başlayan, 12 gün sürecek zirveye 102 ülkenin lideri ve 300’den fazla bakanın katıldığı etkinlikte Subaşı, Bilecik Belediyesi'ni temsil etti.

Yerel yönetimlerin enerji politikaları:

Panelde konuşan Başkan Subaşı, enerjinin artık yalnızca elektrik faturalarından ibaret bir mesele olmadığının altını çizerek, ‘’Belediyelerin bütçesini, hizmet kalitesini, çevresel sorumluluklarını ve kentlerin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konu. Belediyeler olarak hizmetlerimizi sürdürebilmek için önemli miktarda enerji tüketiyoruz. Hizmet binalarımızdan sokak aydınlatmalarına, su altyapımızdan sosyal tesislerimize kadar pek çok alanda enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Artan enerji maliyetleri de bu ihtiyacın daha dikkatli yönetilmesini zorunlu kılıyor. Burada ele almamız gereken önemli konu şu olmalıdır. Ne kadar enerji tükettiğimiz kadar, bu enerjiyi ne kadar verimli kullandığımızı da biliyor muyuz? Çünkü doğru bir enerji politikası oluşturmanın ilk şartı, mevcut tüketimi tanımaktır. Hangi tesisimiz ne kadar enerji kullanıyor, nerelerde tasarruf sağlayabiliriz, hangi yatırımlar gerçekten ihtiyaçlarımızı karşılıyor? Bu soruların yanıtlarını ortaya koymadan doğru bir yol haritası oluşturamayız. Bu nedenle belediyelerin öncelikle enerji tüketimlerini takip etmesi ve ihtiyaçlarını doğru belirlenmesi gerekiyor’’ dedi.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir yatırımlar:

Başkan Subaşı, enerji verimliliğinin her alanda hissedilmesi gerektiğini belirterek şu noktalara dikkat çekti: ‘’Belediye binalarının daha az enerji tüketmesini sağlamak, aydınlatma sistemlerini yenilemek, su pompalarında verimli teknolojiler kullanmak gibi çalışmalar ilk bakışta küçük yatırımlar gibi görünebilir. Ancak bunlar uzun vadede hem belediye bütçesine hem de çevreye önemli katkılar sağlar. Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmalıyız. Özellikle güneş enerjisi, belediyelerin değerlendirebileceği önemli bir kaynak. Uygun hizmet binalarımızda ve alanlarımızda kendi enerjimizi üretmeye yönelik projeler geliştirmeliyiz. Burada önemli olan yalnızca yatırım yapmak değil, doğru yatırımı yapmaktır. Her projenin maliyetini, sağlayacağı tasarrufu ve uzun vadeli faydasını birlikte değerlendirmeliyiz. Benim üzerinde özellikle durmak istediğim bir diğer konu da enerji yönetiminin kent planlamasıyla birlikte ele alınması. Bir binanın nasıl tasarlandığı, hangi malzemelerin kullanıldığı, nasıl aydınlatıldığı ve nasıl ısıtıldığı, o binanın yıllar boyunca tüketeceği enerjiyi belirliyor. Dolayısıyla enerji verimliliğini yalnızca mevcut binalarda yapılacak iyileştirmeler olarak görmemeliyiz. Yeni yatırımların ve şehircilik kararlarının da bir parçası haline getirmeliyiz’’.

Subaşı'nın açıklamaları, belediyelerin enerji tüketimini izleme, verimlilik odaklı iyileştirmeler yapma ve yenilenebilir kaynaklara yatırım ile kent planlamasını entegre etme çağrısını içeriyor. Belediye yönetimleri için önceliğin; tüketimi doğru tanımlamak, küçük görünen ama etkili tasarruf adımlarını uygulamak ve uzun vadeli maliyet-fayda analizleriyle hareket etmek olduğu vurgulandı.

PANEL SONRASI BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI MELEK MIZRAK SUBAŞI'YA PLAKET TAKDİM EDİLDİ