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Kışın sessizliği Dipsizgöl şelalesi buz sarkıtlarıyla kartpostallık görüntü verdi

Doğanşar'daki Dipsizgöl Şelalesi soğuk nedeniyle kısmen dondu; metrelerce düşen sular buz sarkıtlarına dönüşerek kartpostallık görüntü sundu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Kışın sessizliği Dipsizgöl şelalesi buz sarkıtlarıyla kartpostallık görüntü verdi

Soğuk hava ve oluşan buz sarkıtları:

Dipsizgöl Şelalesi, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Tüm yurtta etkili olan soğuk hava dalgası bölgeyi de etkileyince şelalenin bazı bölümleri kısmen donarak dikkat çeken görünümler ortaya çıktı. Metrelerce yükseklikten düşen suyun yüzeyinde ve çevresinde oluşan buz sarkıtları, ziyaretçilere kartpostallık kareler sundu.

Soğukla birlikte şelalenin sesi azaldı, alan bir süreliğine sessizliğe büründü. Su akışının yavaşladığı noktalarda buz tabakaları ve sarkıt biçimli oluşumlar gözlemlendi; bu doğa olayları fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Mevsimsel çekim ve ziyaretçi notları:

Dipsizgöl Şelalesi her mevsim farklı bir yüz sergiliyor: yazın yoğun ziyaretçi akını, ilkbaharda yeşilin yoğunluğu ve sonbaharda tabloyu andıran renkler bölgeyi cazip kılıyor. Kışın ise soğuk hava, şelaleyi bambaşka bir atmosfere sokarak doğal bir seyirlik haline getiriyor.

Yerel yetkililer ve ziyaretçiler, buz sarkıtlarının oluştuğu alanlarda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekiyor. Kış döneminde ulaşım ve zeminin kaygan olabileceği hatırlatılıyor; buna karşın ortaya çıkan görseller bölgenin turistik değerini güçlendiriyor.

DİPSİZGÖL ŞELALESİ, SOĞUK HAVANIN ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE KISMEN DONDU VE BUZ SARKITLARI...

DİPSİZGÖL ŞELALESİ, SOĞUK HAVANIN ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE KISMEN DONDU VE BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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