Kahramanmaraş’ta sonbaharın aroması: ayva hasadı ve 6 bin ton hedefi

Kahramanmaraş’ta ayva hasadı başladı:

Kahramanmaraş'ta sonbaharın son ürünlerinden ayvada hasat dönemi başladı. İlde bu sezon 6 bin ton civarında rekolte beklenirken, bahçede kilogram fiyatları boyuna göre 20-40 lira arasında alıcı buluyor. Pazar ve market raflarında ise fiyatlar genellikle 60-70 liraya kadar yükseliyor.

Üretim alanları ve pazarlama:

Ayvalar özellikle Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerinde yoğun olarak yetiştiriliyor. Bölgedeki ayvalar iri yapısı ve kendine özgü aromasıyla dikkat çekiyor; hem iç piyasada hem de ihracat kanallarında talep görüyor. Ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine sevk edilirken, Asya ve Avrupa pazarlarına da gönderiliyor.

Geçen yıl bölgede yaşanan don olayları nedeniyle verim düşüklüğü yaşayan üreticiler, bu yıl yeniden hasat yapmanın memnuniyetini yaşıyor. Üreticiler meyveleri özenle toplayıp paketleyerek satışa hazırlıyor; aracıların varlığı veya yokluğu ise tüketiciye yansıyan fiyatları doğrudan etkiliyor.

Üreticilerin ve alıcıların görüşleri:

Nuri Kayaalp üretimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Bizim bu bölgemizde en verimli meyve ayva ve bağ ürünleridir. Bu yıl ürünümüz çok fazla kazancımız ayva üzerine. Bu yıl Malatya iline verdik ve biladerlerim ise Hatay iline ürünlerini yolladı. Asya ve Avrupa ülkelerine de gönderiyoruz. Özellikle reçel ve hoşafı çok güzel oluyor. Hamile kadınların yediklerinde çocukları çok güzel oluyor sağlıklı oluyor. Burada bizim üründe geçen yıl 8 ton çıktı bu yıl 50 tona yakın ürün çıktı'.

Hatice Kayaalp ise sezonun başladığını ve ürünlerin lezzetinden memnun olduklarını belirtti: 'Sezon başladı ayvalarımızı satıcılarımıza güzelce toplayıp paketledikten sonra teslim ediyoruz. Bu yıl ürünler her yerde çok güzel lezzetli'.

Nurettin Aluşlu ise alım-satım zincirine ilişkin pratik bir yöntem anlattı: 'Biz Malatya’dan geliyoruz marketlerimiz var direkt çiftçiden üreticiden ürün temin etmeye çalışıyoruz. Böylece hem üretici zarar etmiyor, hem de tüketiciye daha kaliteli ve daha ucuz ürünler sevk ediyoruz. Şu anda aracı olursa bu ürün 60-70 lira, eğer aracı olmaz satıcı direkt bahçeden gelip ürünü alıp satarsa da 30 liradan satabiliyor'.

Hasadın ilerleyen günlerinde piyasadaki arz durumu ve aracı sayısına göre kilogram fiyatlarında değişim bekleniyor. Üreticiler, doğru ambalajlama ve doğrudan pazarlama kanallarıyla gelirin korunmasına önem veriyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA AROMASI VE LEZZETİYLE DAMAKLARI TATLANDIRAN YILIN SON HASAT ÜRÜNLERİNDEN AYVADA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI