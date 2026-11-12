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Mahalle merkezli müdahale: 'Değişim Noktası' pilotu Mersin sokaklarına indi

Mersin'de 15 kurumun ortaklığıyla başlatılan 'Değişim Noktası' pilotu mahallelerde ihtiyaçları yerinde tespit edip yönlendirme ve rehabilitasyon desteği verecek.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mahalle merkezli müdahale: 'Değişim Noktası' pilotu Mersin sokaklarına indi

Mersin'de 'Değişim Noktası' sahaya çıktı:

Valilik himayesinde ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Değişim Noktası' projesinin pilot uygulaması, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de kurulan stantlar ve basın açıklamasıyla resmen başladı. Programa Vali Atilla Toros katıldı. Projenin temel amacı, bağımlılıkla mücadelede vatandaşların sorunlarını mahallelerde yerinde dinlemek, ihtiyaç sahiplerini ilgili kurumlara yönlendirerek tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine destek sağlamak olarak açıklandı.

Pilotun kapsamı ve zaman çizelgesi:

Projede, Akdeniz ilçesinde iki mahalle ve Toroslar ilçesinde bir mahalle olmak üzere toplam üç mahallede pilot uygulama gerçekleştirilecek. Vali Toros, pilot uygulamanın Kasım 2026'dan Kasım 2027'ye kadar sahada uygulanacağını belirtti. Uygulama bir yıl boyunca 32 farklı gösterge üzerinden takip edilecek ve sonuçlar Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte bilimsel olarak değerlendirilecek.

Saha çalışması ve kurumlar arası iş birliği:

Toros, projenin farklı kurumların ortak çalışmasıyla yürütüleceğini vurguladı. Sahada 15 kurum görev alacak; bu kurumlar arasında Yeşilay ve sivil toplum kuruluşları yer alıyor. Görevliler, mahallede yüz yüze görüşmeler yaparak kişilerin taleplerini dinleyecek, gerekli görüldüğünde doğru yerlere yönlendirme ve tedaviye erişim konusunda destek sağlayacaklar. Projenin bir ayağını ise farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme çalışmaları oluşturuyor.

Vali Toros, güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü; bununla birlikte bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin tespit edilmesi, tedaviye yönlendirilmesi, rehabilitasyonu ve sosyal hayata yeniden kazandırılmasının da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toros sözlerini, projenin hedefini özetleyerek tamamladı: "Temel hedefimiz, bağımlılıkla mücadelede Mersin'de hiç kimse yalnız değil". Proje bir yılın sonunda elde edilecek bilimsel veriler ışığında değerlendirilecek ve Kasım 2027'den sonra il geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

PROGRAMDA STANTLARI GEZEN ARDINDAN BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNAN VALİ TOROS, PROJENİN...

PROGRAMDA STANTLARI GEZEN ARDINDAN BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNAN VALİ TOROS, PROJENİN EYLÜL AYINDA TANITILDIĞINI VE ARTIK UYGULAMA AŞAMASINA GEÇİLDİĞİNİ BELİRTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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