Sivas kanyonunda fotokapanlar kurt, ayı ve Türk hamsterını kaydetti

Fotokapanlar 58 gün boyunca yaban hayatını kaydetti:

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Sivas’ta insan yoğunluğunun düşük olduğu bir kanyondaki dere yatağına yerleştirdiği 4 fotokapan ile bölgenin yaban hayatını izledi. Fotokapanlar, ulaşımın zor olduğu bir alana kurulması nedeniyle yaklaşık 58 gün boyunca yerinde kaldı ve bu süre içinde çok sayıda türün görüntüsü elde edildi.

Sivas’ın yüzölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci büyük şehri olması, farklı ekosistemlerin bir arada bulunmasına yol açıyor. Aslan, kentte hâlâ keşfedilmeyi bekleyen pek çok alan olduğunu belirterek çalışma mantığını ve bölgenin zengin tür çeşitliliğini vurguladı.

Yerleşim ve yöntem:

Aslan, fotokapanları kanyonun yamaçlarına değil, hayvanların daha kolay kullanacağı patika güzergâhlarına yerleştirdiğini anlattı. Konuyla ilgili olarak, “Sivas’ta tam 58 gün önce farklı bölgelere fotokapan kurmuştum. Bir kanyonda bulunan dere yatağına 4 adet farklı fotokapan yerleştirdim. Hayvanların yamaçtan değil, daha kolay olan patikadan gideceğini düşündüm ve öyle de oldu. Fotokapanların 58 gün kalması da tesadüf oldu. Planlayarak 58 günde Sivas’ın yaban hayatını görüntüleyeyim diye düşünmemiştim. Bu kadar uzun süre bekleyince ortaya güzel görüntüler çıktı. Bölgede ulaşımın zor olması da fotokapanların uzun süre kalmasının sebeplerinden biriydi” dedi.

Çekilen türler ve gözlemler:

Fotokapan kayıtlarında genç bir kurt, ayı, vaşak, bol sayıda tavşan, kınalı keklik ve Türk hamsterı gibi türler yer aldı. Aslan, türlerin varlığının yanı sıra hayvan davranışlarını gözlemlemenin de önemine dikkat çekti.

Aslan gözlemlerini şöyle özetledi: “Genç bir kurt, bolca tavşan, vaşak, ayı, kınalı keklik ve Türk hamsterı dahi fotokapanlara yakalandı. Türlerin yanı sıra hayvanların davranışlarını gözlemlemek de çok önemli. Beni en çok kınalı keklikler etkiledi. Ebeveyn keklik önde giderken, yavruları peşinden takip ediyor. Ancak geride kalan yavrularını da sürekli dönüp kontrol ediyor. Tam anlamıyla bir aileler ve birbirlerine bağlılar. Bunları gözlemleyebilmek çok güzel. Hayvanlar dünyasına ait çok az şey biliyoruz ve aslında çok fazla ortak noktamız var. Bu nedenle dünyada ve memleketim Sivas’ta yaban hayatını gözlemlemeye devam edeceğim.”

Aslan, işi gereği insanların az olduğu bölgelere gidip sürekli görüntü toplamayı sürdürdüğünü belirterek Sivas’ı Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun kesişiminde yer alması nedeniyle özellikle verimli bulduğunu söyledi. Fotokapan kayıtları, bölgedeki tür çeşitliliğine dair somut kanıtlar sunarken ilerleyen dönemlerde yapılacak benzer çalışmalar için de yol gösterici nitelik taşıyor.

GENÇ KURT, AYI, VAŞAK, TAVŞAN, KINALI KEKLİK VE TÜRK HAMSTERI GİBİ BİRÇOK FARKLI TÜRÜN GÖRÜNTÜLENDİĞİ KAYITLARDA, HAYVANLARIN DOĞAL YAŞAMLARINA AİT DİKKAT ÇEKİCİ DAVRANIŞLAR DA YER ALDI.