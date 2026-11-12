Muhtarlarla huzur toplantısı: Turhal'da köy güvenliği ve koordinasyon değerlendirildi

Turhal'da muhtarlarla huzur toplantısı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ile Turhal Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen "Muhtarlar ile Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı"na 56 köy muhtarı, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin ve belde belediye başkanları katıldı. Toplantıda köylerin günlük yaşamını ve güvenliğini doğrudan etkileyen konular gündeme getirildi.

gündemde asayiş, trafik ve suçla mücadele:

Toplantıda hırsızlık ve dolandırıcılık gibi asayiş meseleleri ile ruhsatlı silahların güvenli muhafazası üzerinde duruldu. Ayrıca trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve izinsiz kazılarla ilgili bilgilendirme yapıldı; muhtarlardan gelen saha gözlemleri ve örnek olaylar paylaşıldı.

afet ve teknolojik riskler ele alındı:

Orman yangını, sel, taşkın ve heyelan gibi doğal afetlere yönelik tedbirlerin yanı sıra suda boğulma ve karbonmonoksit zehirlenmesi gibi insani riskler tartışıldı. Katılımcılara ayrıca 112 Acil Çağrı Sistemi kullanımı ve haberleşme süreçleri hakkında bilgi verildi.

Toplantıda gençlerle ilgili konular da ihmal edilmedi; muhtarlar akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve siber dolandırıcılık hakkında bilgilendirildi. Bu başlıklar, fiziki güvenlik kadar dijital ortamlarda alınacak önlemlerin de önemini ortaya koydu.

Oturumun sonunda köy muhtarlarının dile getirdiği sorunlar, talepler ve çözüm önerileri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü bildirdi; muhtarların saha geri bildirimlerinin uygulamaya aktarılacağı vurgulandı.

TOPLANTIYA TURHAL KAYMAKAMI ERSİN TEPELİ, İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA KIDEMLİ ALBAY AHMET ÇETİN, BELDE BELEDİYE BAŞKANLARI VE JANDARMANIN SORUMLULUK BÖLGESİNDEKİ 56 KÖYÜN MUHTARI KATILDI.