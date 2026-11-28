Bolvadin çarşı meydanında bir araya geldiler:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Bolvadin Anaokulu tarafından Filistin yararına düzenlenen hayır çarşısı ilçe merkezindeki Çarşı Meydanı'nda kurulan stantlarda gerçekleşti. Etkinlik, okul öncesi öğrenciler ile velilerinin katkılarıyla hazırlanan ürünlerin satışa sunulması ve vatandaşların yoğun ilgisiyle dikkat çekti.

Stantlarda çocukların el emekleri, velilerin desteğiyle ortaya konan ürünler yer aldı. Ziyaretçiler hem alışveriş yaptı hem de dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlı tutan organizasyonu destekledi.

Etkinlikteki ilgi ve dayanışma:

Hayır çarşısında sergilenen çalışmalar, toplumun farklı kesimlerinden gelen destekle çeşitlendi. Vatandaşların yoğun katılımı, organizasyonun amacına yönelik farkındalığı artırdı ve ekiplerin ortak çabasıyla sıcak bir atmosfer oluştu.

Okul yöneticileri ve gönüllü veliler, etkinlik boyunca ziyaretçilere ürünler hakkında bilgi verdi; çocukların katılımı ise organizasyona ayrı bir anlam kattı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü'nün ziyareti ve mesajı:

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, etkinlik alanındaki stantları gezerek okul idarecileri, öğretmenler ve velilerle sohbet etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Keleş, Filistin'de yaşanan insani dram karşısında oluşan duyarlılığın önemine vurgu yaptı.

Keleş, anlamlı organizasyona katkı sunan öğrenci velilerine, öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkür etti ve hayır çarşısında elde edilecek gelirin Filistin yararına ulaştırılacağını hatırlattı.

Etkinlik, yerel ölçekte örnek bir dayanışma gösterisi olarak kayda geçti ve benzer sosyal sorumluluk çalışmalarının teşvik edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, BOLVADİN ANAOKULU TARAFINDAN FİLİSTİN YARARINA DÜZENLENEN HAYIR PANAYIRI ÇARŞI MEYDANINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.