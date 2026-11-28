Kuytucak'ın teleferiği:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı kırsal Kuytucak Mahallesi'nde yaşayan emekli iş müfettişi Veysel Gül, yaklaşık 25 yıl önce yaşlı anne ve babasının sarp arazide yük taşımakta zorlanmasını görünce kendi teleferik sistemini kurdu. Bölgenin sık orman örtüsü ve rampalı yapısı, araziyi Karadeniz'i andıran bir görünümde kılıyor; tam da bu zorlu coğrafya teleferiğin neden hâlâ kullanıldığını açıklıyor.

Kuruluş hikâyesi:

Gül'ün anlattığına göre ilk deneme evde, 12 voltluk motor ve bir penseyle yapıldı. "Burada oluyorsa orada da olur" diyerek hurdacılardan topladığı malzemelerle sistemi geliştirdi. İlk etapta çamaşır makinesi motoru kullanılan düzeneği, sonraki yıllarda asansör kasnağı ve kuyu redüktörü gibi parçalarla güçlendirdi. Kendi ifadesiyle hem kaynak makinesi hem de tamir-meraklılığı bu projeyi hayata geçirmesinde belirleyici oldu.

Kapasite ve kullanım:

Hat üzerinde çalışan sistem, ormanın içinden geçen yaklaşık 90 metrelik bir hatta kurulmuş durumda ve tek seferde 50-60 kilogram arası yük taşıyabiliyor. İlk amacı anne ve babasının külfetini hafifletmek olan proje, zaman içinde zeytin hasadı ve ev ihtiyaçları gibi günlük işler için düzenli kullanıma dönüştü. Gül, anne ve babasının vefatından sonra da sistemi kullanmaya devam ettiklerini belirtiyor: zeytinleri veya başka eşyaları teleferikle aşağı indirip yukarı çekiyorlar.

Sistemin yıllara rağmen işlevsel kalması, yerel beceri ve düzenli bakım sayesinde mümkün oluyor. Gül'ün yaptığı modifikasyonlar ve kullanılan dayanıklı parçalar, hattın uzun ömürlü olmasına katkı sağladı.

Coğrafya, yaşam ve görüntüler:

Bölgenin doğası Gül'ün vurguladığı gibi çeşitlilik gösteriyor; o, Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezmiş biri olarak burada yetişen ağaç türlerinin nadir olduğunu ifade ediyor. Arazinin dikliği ve orman içinden geçen hat, teleferiği sadece pratik bir çözüm değil, aynı zamanda kırsal yaşamın zorluklarına karşı geliştirilen yerel bir teknoloji örneği haline getiriyor. Hat ve teleferiğin orman üzerinden ilerleyişi, drone ile havadan görüntülenerek kayıt altına alındı.

Gül'ün hikâyesi, sınırlı imkânlarla teknik bilgi ve el becerisinin bir araya geldiğinde günlük yaşamı nasıl kolaylaştırabileceğine dair somut bir örnek sunuyor. Teleferik, hem kişisel ihtiyaçları karşılayan hem de bölge sakinlerinin zorlu koşularla başa çıkma yöntemlerini yansıtan bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

GÜL, "İLK OLARAK ÇAMAŞIR MAKİNESİ MOTORUYLA DENEDİM. DAHA SONRA MOTORU DEĞİŞTİRDİM, ASANSÖR KASNAĞI VE KUYU REDÜKTÖRÜ KULLANDIM. BU ŞEKİLDE SİSTEMİ GELİŞTİRDİM. SANIRIM 20-25 YILDIR KULLANIYORUZ" İFADELERİNİ KULLANDI.