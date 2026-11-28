Çorum'da kitap tutkusu:

Çorum'da yaşayan 58 yaşındaki ve 4 çocuk babası Rufi Tiryaki, okuma serüvenini evine taşıyarak bir odasını kütüphaneye dönüştürdü. Çamura düşmüş gazete parçalarını kurutarak okumakla başlayan yolculuğu, bugün 10 binden fazla kitap ve çok sayıda e-kitap, PDF ve akademik çalışmayı kapsıyor. Evine sığmayan kitapların bir kısmı ise çocuklarının evlerinde muhafaza ediliyor.

çocukluktan akademiye uzanan okuma serüveni:

Tiryaki, okuma tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını belirtiyor. Annem ve babam okur-yazar değillerdi ama bende bir okuma sevdası vardı sözleriyle anlattığı hatıralardan biri çamura düşmüş bir gazete parçasını alıp kurutarak okuması. Sistematik ve düzenli okumaya yaklaşık 1988 yılında başladığını, 1992'den sonra okumalarının merkezine Kur’an-ı Kerim'in yerleştiğini söylüyor. Kur’an-ı Kerim'in düşüncesini merkezine alması, onu edebiyattan tarihe, felsefeden sosyolojiye kadar geniş bir yelpazeye yönlendirmiş; akademik tezleri ve makaleleri de yakından takip ediyor. Bilgisayarında çok sayıda PDF ve e-kitap bulunuyor.

kitabı sorumluluk ve miras olarak görmek:

Tiryaki, kitap okumayı boş zaman aktivitesi olarak görmüyor. Bir insanın hayata ve topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmesinin yollarından birinin okuma olduğunu vurguluyor. Bir insan sorumluluğunu ne kadar kuşanıyorsa o kadar çok kitapla iç içe olur yaklaşımı, onun okuma anlayışının temelini oluşturuyor. Kitapları sadece kişisel zenginlik değil, miras olarak görüyor; çocuklarına bırakacağı en önemli sermaye kitaplar. Çocuklarının oyuncak yerine kitaplarla büyüdüğünü, 10 binden fazla kitabın bir eve sığmaması nedeniyle bir kısmını çocuklarının evlerine bıraktığını ifade ediyor.

Tiryaki, günümüzde gazeteye ve kitaba ulaşımın kolaylaştığını ancak ilgi ve yönelişlerin farklı mecralara kaydığını düşünüyor. Bu ortamda bireyin kendisini zenginleştirmesi ve anlamlı kılması için okumanın olmazsa olmaz bir hayat biçimi olduğunu savunuyor ve okumayı bir sorumluluk, miras ve yaşam tarzı olarak yaşamaya devam ediyor.

ÇORUM'DA YAŞAYAN 58 YAŞINDAKİ RUFİ TİRYAKİ, KİTABA OLAN TUTKUSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR. ÇOCUKLUĞUNDA ÇAMURUN İÇİNDE BULDUĞU GAZETE PARÇALARINI KURUTARAK OKUYAN TİRYAKİ, BUGÜNE KADAR 10 BİNDEN FAZLA KİTAP OKUDU VE EVİNİN BİR ODASINI KÜTÜPHANEYE ÇEVİRDİ.