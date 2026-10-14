Dolar 49,3877 +0,04%
Euro 55,3260 +0,12%
Bist 12.190,70 -0,49%
Altın Gram 6.614,83 -0,27%
EUR/USD 1,1197 -0,06%
Brent Petrol 105,84 +0,14%
--°

Bolvadin'de rehber öğretmenler günü için teşekkür ve değerlendirme programı

Afyonkarahisar Bolvadin'de düzenlenen programda İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, rehber öğretmenlerin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bolvadin'de rehber öğretmenler günü için teşekkür ve değerlendirme programı

Programın özeti:

Afyonkarahisar Bolvadin'de düzenlenen Rehber Öğretmenler Günü programı, ilçedeki rehber öğretmenlerle bir araya gelinerek onların özverili çalışmalarına teşekkür edilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Buluşma, eğitim yönetimi ile öğretmenler arasında değerlendirme ve dayanışma fırsatı sundu.

Katılımcılar ve buluşma:

Program Bolvadin Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)'nde yapıldı. Toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, şube müdürleri Turgut Karakuş ve Hasan Çağlar ile ilçede görev yapan rehber öğretmenler katıldı. Katılım, yerel eğitim bileşenleri arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Rehber öğretmenlerin önemi:

Mehmet Ali Keleş, program sırasında rehber öğretmenlerin eğitim sistemindeki kritik rolüne dikkat çekti; öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi, ilgi ve yeteneklerin keşfi, doğru mesleki yönlendirmeler ve karşılaşılan sorunların çözümü gibi alanlarda rehberlik servislerinin anahtar görevi üstlendiğini vurguladı. Keleş, ayrıca aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesine sundukları katkılardan ötürü tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN’DE ‘REHBER ÖĞRETMENLER GÜNÜ’ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA İLÇE MİLLÎ...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN’DE ‘REHBER ÖĞRETMENLER GÜNÜ’ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ VE ŞUBE MÜDÜRLERİ, REHBER ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELEREK ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Liselilerden gerçekçi deprem tatbikatı: bina 2 dakika 40 saniyede boşaltıldı
images

Bursalı hekimler QR Global Wellness Experience Healthspan 2026'da sağlıklı yaşam...
images

Kombi ve petek bakımını ihmal etmeyin: 1-2 yılda bir temizlik gerekiyor
images

Bilecik'te ilk kez aynı seansta katarakt ve glokom tedavisi gerçekleştirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cenaze yolculuğunda minibüs devrildi, Yozgat'ta 8 kişi yaralandı

Bali'de sualtı görsel sanatlarında Türkiye'den video zaferi

Fırıncı esnafını ayakta tutma mücadelesi: maliyet baskısına karşı dayanışma çağrısı

Vali Küçük arkeoloji müzesi inşaatında son durumu değerlendirdi

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı