Bolvadin'de rehber öğretmenler günü için teşekkür ve değerlendirme programı

Programın özeti:

Afyonkarahisar Bolvadin'de düzenlenen Rehber Öğretmenler Günü programı, ilçedeki rehber öğretmenlerle bir araya gelinerek onların özverili çalışmalarına teşekkür edilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Buluşma, eğitim yönetimi ile öğretmenler arasında değerlendirme ve dayanışma fırsatı sundu.

Katılımcılar ve buluşma:

Program Bolvadin Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)'nde yapıldı. Toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, şube müdürleri Turgut Karakuş ve Hasan Çağlar ile ilçede görev yapan rehber öğretmenler katıldı. Katılım, yerel eğitim bileşenleri arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Rehber öğretmenlerin önemi:

Mehmet Ali Keleş, program sırasında rehber öğretmenlerin eğitim sistemindeki kritik rolüne dikkat çekti; öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi, ilgi ve yeteneklerin keşfi, doğru mesleki yönlendirmeler ve karşılaşılan sorunların çözümü gibi alanlarda rehberlik servislerinin anahtar görevi üstlendiğini vurguladı. Keleş, ayrıca aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesine sundukları katkılardan ötürü tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN’DE ‘REHBER ÖĞRETMENLER GÜNÜ’ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ VE ŞUBE MÜDÜRLERİ, REHBER ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELEREK ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.