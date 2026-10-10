Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Bornova kavşağında yol tartışması büyüdü, genç araca tekme attı

Bornova Stadyum Metro Kavşağı'nda yaşanan tartışmada bir genç sürücünün aracına tekme attı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sürücü olay yerinden ayrıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bornova kavşağında yol tartışması büyüdü, genç araca tekme attı

Bornova'da yol tartışması

İzmir'in Bornova ilçesinde, Stadyum Metro Kavşağı'nda dün seyir halindeki bir araç sürücüsü ile yolda ilerleyen gençler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre sürücü, önüne aniden çıkan üç genci uyardı; bu uyarının ardından taraflar arasında sözlü gerilim başladı.

Görüntüler ne gösteriyor:

Olay anı, çevredeki başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, gençlerden birinin araca doğru yönelerek araca tekme attığı anlar saniye saniye görülüyor. Görüntüyü çeken kişinin, gençlerin sürücüye küfrettiğini söylediği belirtiliyor.

Olayın seyri ve sonuç:

Kayıtlarda sürücünün aracından inmediği izleniyor; gerginlik kısa sürdü ve sürücünün aracıyla olay yerinden uzaklaşması ile son buldu. Polis veya başka bir resmi müdahale kaydı haberde yer almıyor.

Bu tür trafikteki tartışmaların hızla tırmanabildiği, tarafların fiziksel müdahalelerden kaçınmasının önem taşıdığı dikkat çekiyor. Olayın kayda geçmesi, benzer olayların daha sonra incelenebilmesine olanak sağlıyor.

İZMİR&#039;İN BORNOVA İLÇESİNDE BİR ARAÇ SÜRÜCÜSÜ İLE YOLA ÇIKAN GENÇLER ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİK...

İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDE BİR ARAÇ SÜRÜCÜSÜ İLE YOLA ÇIKAN GENÇLER ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİK KAMERAYA YANSIDI. TARTIŞMA SIRASINDA GENÇLERDEN BİRİNİN ARACA TEKME ATTIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ümraniye'de ağaçların arasındaki çantadan el bombası çıktı
images

Ereğli'de kavşakta çarpışma: suv ve motosiklette iki yaralı
images

Adana-Pozantı otoyolunda arkadan çarpışma: çekiciye çarpan hafif ticari araçta 2...
images

Fethiye açıklarında yaralanan yolcu Sahil Güvenlik tarafından denizden tahliye e...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğü koruyamadı: Körfez Basket 91-90 galip

Ümraniye'de ağaçların arasındaki çantadan el bombası çıktı

Ereğli'de kavşakta çarpışma: suv ve motosiklette iki yaralı

Genç pedalın gururu Nazife Tunçel Sırbistan'da gümüş madalyayla döndü

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması