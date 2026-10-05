Borsada başkanlık yarışı: Manisa'da 182 üyenin kararı bekleniyor

Manisa Ticaret Borsası'nda sandıklar kapandı, sayım bekleniyor:

Manisa Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimde mevcut Başkan Sadık Özkasap ile Rıza Seyyar arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Borsa binasına kurulan sandıklarda toplam 182 üye oy kullandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılıp oy sayımına geçilecek ve sayım sonucu yeni dönem başkanı kesinleşecek.

Seçim sırasında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek de borsaya gelip 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Üyeler, önümüzdeki dört yıl boyunca borsayı yönetecek meclisi belirlemek üzere sandık başındaydı; seçim süreci demokratik kurallar çerçevesinde tamamlanması dileğiyle sürüyor.

Özkasap'ın vaatleri:

Mevcut Başkan Sadık Özkasap, seçim öncesi birlik ve beraberlik çağrısı yaparak göreve devam etmeleri halinde üretici, tüccar ve ihracatçının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Özkasap, borsanın kurumsal geçmişine değinerek Manisa Ticaret Borsası’nın 100 yıllık bir kurum olduğunu hatırlattı ve verilen sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Özkasap ayrıca yeni hizmet binasında planladıkları çalışmalardan söz etti: zeytinyağı laboratuvarı ve üzüm için kort bekleme salonu gibi tesislerle üretim ve ihracat süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu tür altyapı yatırımları, üyelerin ürün kalite ve takip süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Seyyar'ın öncelikleri:

Başkan adayı Rıza Seyyar, seçimin demokratik ve temiz bir şekilde tamamlanmasını dilediğini belirterek “Bütün temennim sonunda kazanan Manisa olsun” dedi. Yaklaşık 40 yıldır tarım endüstrisinin içinde olduğunu söyleyen Seyyar, Ticaret Borsası’nın daha aktif hizmet üreten bir kurum olması gerektiğini vurguladı.

Seyyar, çiftçinin maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen somut adımlar önerdi: toprak analizi, akredite zeytinyağı ve ilaç kalıntısı laboratuvarları ile lisanslı depoculuk uygulamalarının kurulması önerileri arasında. Ayrıca çiftçi eğitimleri, iyi tarım uygulamaları, sözleşmeli tarım ve kontrollü üretim gibi başlıkların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sandıkların kapanmasıyla başlayan sayım süreci sonucunda borsanın yeni başkanı ilan edilecek. Hem Özkasap'ın devam vurgusu hem de Seyyar'ın üreticiye dokunan programı, önümüzdeki dönemde Manisa tarımı ve ticaretine yön verecek politika ve yatırımların belirlenmesinde belirleyici olacak.

MEVCUT BAŞKAN SADIK ÖZKASAP, ÜYELERİN BORSAYI GELECEK 4 YIL YÖNETECEK MECLİSİ SEÇECEĞİNİ BELİRTEREK SEÇİMLERİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE TAMAMLANMASINI DİLEDİ.