Topluma ikinci şans: hükümlüler belediye ve firmalarda istihdam edilecek

İstihdam protokolleri hayata geçirildi

İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde belediyeler ve özel sektör arasında imzalanan protokollerle, ceza infaz kurumundan çıkan hükümlü ve eski hükümlüler çeşitli sektörlerde istihdam edilecek.

Protokolün kapsamı:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İnebolu Belediye Başkanlığı, Bozkurt Belediye Başkanlığı, Küre Belediye Başkanlığı, Çatalzeytin Belediye Başkanlığı ve çeşitli firmalar arasında istihdam ve iş birliği protokolleri imzalandı. Protokoller, hükümlülerin meslek edinmesi ve üretime katılması amacıyla saha çalışmaları ve mesleki eğitimleri de kapsıyor.

Kimler yararlanacak ve nasıl yönlendirilecek:

İstihdam imkânlarından, Denetimli Serbestlik Komisyonu tarafından değerlendirilen; uyum sağlama potansiyeli yüksek, çalışmaya istekli hükümlüler yararlanabilecek. Komisyon değerlendirmesinden geçen kişiler ilgi, yetenek ve mesleki yatkınlıklarına uygun sektörlere yönlendirilecek ve hem mesleki alanda gelişme hem de düzenli gelir elde etme fırsatı bulacak.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Yıldız uygulamanın amacını şöyle özetledi: "Denetimli serbestlik sistemimizin en temel gayesi, cezasını infaz eden vatandaşlarımızın yeniden suç işlemesinin önüne geçmek ve onları topluma faydalı, üreten bireyler olarak geri kazandırmaktır. Adalet Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda belediyelerimiz ve değerli özel sektör temsilcilerimizle kurduğumuz bu güçlü iş birliği, sadece bir istihdam kapısı değil, aynı zamanda bireylere sunulmuş yeni bir hayat imkanıdır." Yıldız ayrıca protokolleri hayata geçiren yönetici ve firmalara teşekkür etti.

İnebolu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Arif Özyön ise saha çalışmaları ve eğitimlere vurgu yaparak, "Müdürlük olarak amacımız, hükümlü ve yükümlülerimizin geçmişte takılı kalmadan geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak ve hükümlülerimiz ile toplumu bütünleştirebilmektir. Bölgemizin kıymetli belediyeleri ve güçlü sanayi/ticaret kuruluşlarıyla imzaladığımız bu protokoller sayesinde, hükümlülerimizin yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel yönetimlerin ve özel sektörün desteğiyle yürütülen bu iş birliklerinin, toplumsal uyumu güçlendirmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. Protokoller hükümlüler için hem mesleki fırsat hem de ailelerine düzenli gelir sağlama olanağı sunuyor.

CEZA İNFAZ KURUMUNDAN ÇIKAN HÜKÜMLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER, İNEBOLU DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE BELEDİYELER VE FİRMALARLA İMZALANAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE İSTİHDAM EDİLECEKLER.