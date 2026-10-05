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Güvenlik zirvesi: vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş toplantısı

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki asayiş toplantısında kent güvenliği ve yürütülen çalışmalar ile alınacak tedbirler değerlendirildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Güvenlik zirvesi: vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş toplantısı

Asayiş ve güvenlik toplantısı değerlendirmesi

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nda kent genelindeki güvenlik durumu ve alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve TCSG-86 Bot Komutanı Yüzbaşı Caner Erken katıldı.

gündem ve ele alınan konular:

Toplantıda Zonguldak genelindeki mevcut asayiş ve güvenlik durumu masaya yatırıldı; kamu düzeninin korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, sahadaki uygulamaların koordinasyonu, olası risklere karşı alınan tedbirler ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına dönük uygulama esaslarını görüştü.

ilerleyen süreçte planlanan adımlar:

Kentte huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı ve önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan tedbirlerin hayata geçirilmesi için kurumlar arası eşgüdümün artırılması kararlaştırıldı. Toplantı, değerlendirilen önlemler ve koordinasyon ihtiyacının teyidiyle sonlandırıldı.

ZONGULDAK’TA ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ZONGULDAK’TA ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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